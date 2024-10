Els Castellers de Vilafranca volen tornar a confirmar el favoritisme

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

Un any més els Castellers de Vilafranca són els favorits per guanyar el Concurs. Ja ho han aconseguit en 12 ocasions (vuit d’elles consecutives entre 2002 i 2016) i aquest 2024 arriben amb una tripleta de castells difícilment superable si els descarreguen tots: 3de10fm, 4de10fm i 9de9f. Fa setmanes que els màxims responsables de la colla han ensenyat les seves cartes i, fins i tot, per Sant Fèlix ja es plantejaven aquest programa. Aquella diada es va capgirar d’inici, no van poder assolir els seus propòsits i només van poder carregar el 3de10fm i van fer un intent desmuntat de 9de9f.

Els Verds estan completant la seva millor temporada de gamma extra de l’historial amb uns números extraordinaris: 29 descarregats, 3 carregats i 4 intents desmuntats. L’any que en van fer més va ser el 2016, quan van descarregar-ne 35 i cal tenir en compte que després del Concurs encara els quedarà alguna actuació de compromís, en especial Tots Sants.

I això que la temporada començava amb la incertesa d’estrenar cap de colla, Àngel Grau, d’un tarannà molt diferent al seu predecessor, Sisco Benet. La maquinària ja va començar a rodar el mes d’abril amb l’estrena del castell de nou per la Diada del Graller, el mes de maig assolien el doblet de castells bàsics de nou a l’aniversari dels Castellers de Sants i l’1 de juny van plantar al Vendrell el castell de gamma extra més matiner de la història. Va ser el 2 de 9 amb folre i manilles que confirmava l’excel·lent arrencada dels Castellers de Vilafranca.

Només van tenir un parell de diades amb cert dubte quan a Tarragona van desmuntar el 5de9f i a Altafulla el Pde8fm, que van esvair a partir de les Santes. En aquell tram fins a Sant Fèlix van estrenar el 9de8, el 5de9f, el 4de9fa i, fins i tot, el 3de10fm folre i manilles que van descarregar dues vegades a Vilanova i l’Arboç.

Des de Sant Fèlix, però, el món casteller ha viscut moments de fragilitat a causa de l’atenció sanitària a l’aixecadora de la Colla Vella, que ha obligat les colles a replantejar objectius i a mesurar els seus intents. També els Verds se n’han ressentit i ja a Tarragona van mostrar algun dubte amb el 2de9fm, tot i que van descarregar a la perfecció novament el 4de9fa.

Les últimes setmanes a Cal Figarot han servit per treballar intensament els objectius amb només una sortida on s’han tornat a ensenyar els castells de nou, precisament a Vilafranca del Penedès per Sant Miquel. Tenen els tres castells clars per al Concurs, però la seva gamma és molt àmplia i també han assajat castells sense folre o castells amb l’agulla per si no calgués anar a màxims amb les estructures de 10 o el 9de9f.