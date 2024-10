Amb la necessitat de recuperar la tripleta màgica

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada 2024 dels Xiquets de Tarragona ha estat plena d’alts i baixos i el Concurs de Castells els pot servir per retrobar-se amb la millor versió i encarar la recta final amb màxima il·lusió per, fins i tot, programar nous reptes. El 5de8 més matiner de la seva història el mes de maig per Sant Isidre a Valls, el 3de9f descarregat per Sant Joan a la plaça de la Font repetit uns dies després a Altafulla en la Diada de les Cultures i un excel·lent 4de9f que obria la diada de Sant Magí feien preveure que el mes de setembre podrien encarar la gamma extra, però a la diada de Santa Rosalia de Torredembarra tot es va girar. Allí va començar una ratxa de cinc intents desmuntats de castells de nou i un intent de 4de9f a la diada del Primer Diumenge, que els van obligar a rebaixar la intensitat de la diada de Santa Tecla per fer un reset.

Fins al moment, la millor notícia per als Xiquets de Tarragona és la bona feina feta amb el 5de8, que han descarregat en 11 ocasions. Una estadística molt notable perquè estan a només un del seu millor registre històric en una temporada, que va ser l’any 2015 quan en van descarregar 12 en total, més un carregat. Això ha fet que durant l’any hagin treballat intensament amb el 5de9f, que podria arribar a tenir una oportunitat a final de temporada en la diada de Tots Sants a Vilafranca del Penedès. Ara, tot passa per recuperar la confiança amb els castells de nou.

D’aquesta manera, la cita aquest diumenge a la Tarraco Arena és una gran oportunitat per ensenyar a plaça tot allò que insisteixen funciona gairebé a la perfecció a l’assaig. Tenen molta gent i les proves surten. Fins i tot, la gamma extra en forma, per exemple, de 5de9f.

Lògicament, el primer objectiu en aquest tram final de temporada ha de ser tornar a fer els castells que ja han ensenyat. La prioritat al Concurs és descarregar 3de9f, 4de9f i 5de8 i, si es pot, fer-los bé. Aquesta combinació amb els tres castells completats només l’han aconseguit una vegada a la Tarraco Arena, l’any 2018, de manera que el repte és important. En cartera també tenen el 7de8, que han descarregat dues vegades aquesta temporada a Ferran i per Santa Tecla, però és un castell que esperen no haver d’utilitzar al Concurs.