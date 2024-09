El Nois de la Torre revaliden la victòria al Concurs

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada castellera 2024 feia preveure una jornada de Torredembarra del Concurs de Castells especialment ajustada i amb opcions per a vàries colles d’emportar-se la victòria amb el 2de7 o el 4de8, que podien ser decisius. Però el guió de la diada va anar escrivint un final on a la cinquena ronda s’ho van jugar dues colles, Nois de la Torre i Castellers de Castelldefels, amb un castell molt poc habitual, el 7de7a.

La colla local va començar a forjar la seva victòria amb el 5de7a de la primera ronda. Només l’havien fet una vegada en el seu historial per Santa Rosalia 2018 i el van descarregar per situar-se per davant a la classificació i començar a marcar el ritme. Les altres colles aspirants a guanyar com Castelldefels, Figueres o Badalona van optar pel 5de7, que els feia sumar punts per encarar a les següents rondes estructures de més compromís que els poguessin servir per igualar-se amb els primers.

Els Nois de la Torre a la segona ronda van atacar el seu castell més desitjat, el 2de7, que no carregaven des de 1985 i no descarregaven des de 1977. El castell va demostrar la bona feina a l’assaig fins la carregada, però a la sortida de la canalla es va complicar i va acabar cedint. Tot i la caiguda, la colla era conscient que havien fet un pas de gegant cap al triomf i tot depenia del resultat de les altres colles. En aquest moment és quan Figueres i Badalona es van despenjar de la lluita pel primer lloc, perquè els primers van fer dos intents desmuntats de 2d7, mentre els segons feien un intent del mateix castell que els va deixar massa tocats. De la seva banda, els Castellers de Castelldefels van optar per seguir sumant punts amb el 7de7 amb la certesa que a la tercer ronda farien l’assalt a la victòria, mentre els Castellers de Sarrià, en silenci, van aparèixer també com uns bons competidors perquè també van completar el 7de7 i tenien preparat el 2de7.

Els Nois de la Torre, que a tercera ronda van descarregar el 7de7, es van quedar pendents novament dels rivals per saber si haurien d’anar o no a la cinquena ronda amb algun altre cartell guanyador. I així va ser, perquè mentre els de Sarrià també van ensopegar amb el 2de7 amb dos intents desmuntats molt dignes que els descartaven pel primer lloc, els de Castelldefels van carregar al segon intent el 4de8, el primer del seu historial i portaven la victòria a l’última ronda. Les dues colles aspirants només tenien una carta, la mateixa, el 7de7a, un castell que no havia intentat mai cap de les dues i que només s’havia fet sis vegades en la història dels castells. L’ordre d’actuació indicava que els primers en intentar-lo havien de ser els Nois. Dit i fet, i la colla torrenca el va descarregar sense massa complicacions per empotar-se la victòria després de més de quatre hores i mitja d’actuació. A més, ho van aconseguir amb la millor actuació de la seva història. Els Castellers de Castelldefels van acabar renunciant al seu intent perquè ja no els servia de res, tot i que també van marxar eufòrics de plaça perquè també era la millor actuació que havien fet mai.

D’aquesta manera, la jornada de Torredembarra del concurs repetia guanyador per primera vegada des de que es va implantar el 2014, els Nois de la Torre. Amb els del Baix Llobregat segons, finalment el podi va quedar tancat amb quatre colles empatades al tercer lloc: Colla Castellera de Figueres, Castellers de Sarrià, Colla Castellera de l’Alt Maresme i Castellers de la Sagrada Família.

Altafulla destaca

Cal destacar l’actuació dels Castellers d’Altafulla, que van repetir la millor actuació del curs que ja havien fet per la seva festa major petita fa una dies amb tres castells de la gamma alta de set completats a la primera: 3de7a, 5d7 i 4d7a, el que representa la tercera millor actuació del seu historial.

Castellers de Caldes, que van recuperar el 5de7 nou anys després de l’últim; Castellers del Poble Sec, que van tenir també en el 5de7 el seu millor castell; Castellers de Badalona, que van quedar massa tocats per la caiguda del 2d7; Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample, repetint la seva millor actuació històrica amb un castell de gamma alta de set com el 4de7a i Colla Castellera de la Bisbal amb els bàsics de set i un intent de 4de7a van tancar la classificació.