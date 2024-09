El Concurs de Torredembarra més obert que mai

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

La plaça del Castell de Torredembarra acull diumenge la primera jornada d’una nova edició del Concurs, la vint-i-novena, que tindrà dissabte 5 i diumenge 6 d’octubre les altres dues cites a la Tarraco Arena. En total 42 colles, dues de les quals s’estrenen precisament aquest mateix diumenge: Castellers de Sarrià i Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample.

A Torredembarra no hi ha una colla favorita clara per emportar-se la victòria i fins a set colles podrien succeir als Nois de la Torre i els Castellers de Berga, que van guanyar exaequo l’edició de 2022. Segurament serà la jornada més oberta de les quatre viscudes fins el moment, perquè tres colles arriben amb el 5de7, el 7de7 i el 4de7a descarregats aquesta temporada en una mateixa actuació: Castellers de la Sagrada Família, Nois de la Torre i Castellers del Poble Sec.

Però just per darrera, quatre colles més han completat la seva millor actuació de l’any també amb tres castells de gamma alta de set descarregats (5de7, 4de7a, 3de7): Colla Castellera de Figueres, Castellers de Badalona, Castellers de Castelldefels i Castellers d’Altafulla. Això fa que fins a set colles tinguin l’opció d’emportar-se la victòria en funció dels castells que puguin completar.

Tot apunta, que el 2de7 podria ser determinant per decantar la balança, tot i que alguna colla està treballant el 4de8 i el podria portar també a plaça. Els Castellers de Castelldefels, per exemple, el van provar a la seva festa major el mes d’agost. De fet, només una vegada s’ha fet un castell de vuit en aquesta jornada del Concurs. Va ser el 2016 quan els Castellers de Badalona van descarregar el 4de8, que els va donar la victòria.

Els Nois de la Torre estan entre les candidates a la victòria si repeteixen castells que ja han fet enguany com el 5de7 o el 7de7 i sobretot si poden assolir el 2de7, que estan treballant intensament a l’assaig durant les darreres setmanes. Els torrencs no carreguen aquest castell des de 1985 i només l’han descarregat una vegada al seu historial per Santa Rosalia 1977.

Els Castellers d’Altafulla volen també completar els seus millors castells de la temporada que ja van portar a plaça el mes de setembre per la festa major: 5de7, 4de7a i 3de7a. Finalment, no podran intentar el 2de7, que la temporada passada van descarregar per primera vegada en el seu historial a la diada dels Xiquets de Reus i van carregar també per Sant Martí. Una baixa important del tronc els obliga a renunciar-hi.

Castellers de Caldes, Castellers de Sarrià, Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample i Colla Castellera de l’Alt Maresme i La Selva Marítima també han fet castells de set i mig i estan un esglaó per sota de les aspirants a guanyar, però podrien donar la sorpresa. També estarà a la plaça del Castell la Colla Castellera de La Bisbal del Penedès, que hi participarà per segona edició consecutiva i aspira a completar els primers castells de gamma alta de set de la temporada.