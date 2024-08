El canvi d’horari senta bé a La Bisbal del Penedès

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

Més gent que mai, només una caiguda, temperatura agradable i sis castells de gamma extra avalen el nou horari de la diada castellera La Bisbal del Penedès. Potser és casualitat o potser és causalitat, però tothom va sortir de plaça amb la clara idea que les 18h és una bona hora per una diada que era extremadament calurosa. La Joves va fer la millor actuació que s’hi ha vist mai sortint eufòrica per davant d’uns Verds i una Vella que pensaven en les dues setmanes que els venen. Els Bous, amb dos castells de set, es van quedar a les portes del set i mig.

La Joves va arribar a una de les seves places talismà amb les idees clares: repetir Firagost. Aquesta vegada, però, van canviar l’ordre dels castells. De sortida el 3 de 9 amb folre que evoluciona perfectament i millora cada jornada que passa. El sisè descarregat per atacar amb confiança en la segona ronda el 2 de 8 sense folre. A La Bisbal ja l’havien fet el 2018 i aquesta vegada la descarregada va fregar l’èpica amb una gestió impecable del pis de quarts per evitar que es fracturés. A la tercera ronda van apostar novament pel 4 de 9 amb folre, que després dels dubtes que va generar abans de Firagost, van poder fer per segona diada consecutiva. El remat de l’actuació va tornar a ser el pilar de 8 amb folre i manilles, treballat sobre tot a les manilles per descarregar-lo. Els càntics finals reflectien el seu estat d’eufòria que volen allargar fins a Sant Fèlix, on la seva intenció és entrenar nous castells.

Els Castellers de Vilafranca van competir amb ells mateixos pensant en el futur i no tant en les actuacions de les colles que tenien al costat. De sortida van tornar a descarregar el 9 de 8, que ja havien ensenyat a Les Santes. Va ser brillant el treball final de l’enxaneta per completar amb una gran agilitat els tres poms de dalt. El seu segon gamma extra va ser el 2 de 9 amb folre i manilles. Una vegada més van mostrar un domini extraordinari del castell. Quan va perfecte el descarreguen i quan s’ha de treballar al límit també el completen. Ja en porten cinc aquesta temporada. Per tancar les rondes de castells van tornar a descarregar el 3 de 9 amb folre i un altre pilar de 8 amb folre i manilles per segellar la seva tercera millor actuació després de Les Neus i Les Santes.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls també va pensar més en el futur que no pas en el present. Van descarregar per començar el 3 de 9 amb folre, amb un folre reduït que apunta a manilles del 3 de 10. A la segona ronda van plantejar el seu gamma extra de la jornada: el 2 de 9 amb folre i manilles. Va ser el més treballat dels tres que han descarregat fins el moment.

Amb la feina feta, tocava millorar les prestacions del 4 de 9 amb folre que enguany els havia donat algun ensurt. També el van descarregar per tancar l’actuació amb el pilar de 7 amb folre, que ara ja necessita pujar un pis més per completar com cal les diades de gamma extra.

Els Bous de La Bisbal es van estrenar intentant tres castells en la seva diada de festa major, però només en van poder completar dos, el 3 de 7 i el 4 de 7, aquest últim després d’un intent desmuntat. El seu gran repte era el 4 de 7 amb l’agulla, que provaven per primera vegada aquesta temporada però el castell es va anar deformant fins trencar-se.

La pròxima gran diada del calendari serà la diada de Sant Magí dilluns vinent a Tarragona, on la Jove vol estrenar la gamma extra, els Xiquets aposten per la tripleta màgica, la CC de Sant Pere i Sant Pau per la clàssica de vuit i els Xiquets del Serrallo pel seu primer 2 de 7 de l’any. Abans, però, aquest dissabte a La Canonja i Vallmoll algunes d’aquestes colles acabaran de perfilar els castells, mentre diumenge la cita més destacada serà a les festes de Gràcia on la colla local apurarà les opcions d’accedir a la jornada de diumenge del Concurs, els Castellers de Vilafranca rodaran castells de nou i gamma alta de vuit i, per la seva banda, els Xiquets de Reus portaran estructures de vuit.

Resultat de les actuacions La Bisbal del Penedès | Festa Major

Castellers de Vilafranca: 9/8, 2/9fm, 3/9f, P/8fm

Colla Vella dels Xiquets de Valls: 3/9f, 2/9fm, 4/9f, P/7f

Colla Joves Xiquets de Valls: 3/9f, 2/8sf, 4/9f, P/8fm

CC La Bisbal del Penedès: 3/7, id4/7, 4/7, i4/7a



Tarragona | Sant Roc

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 2/8f, id4/8a, 4/8a, 5/8, P/7f

CC Sant Pere i Sant Pau: 3/8, 4/8, 5/7



Ferran | Festa Major

Xiquets de Tarragona: 3/8, 7/8, id5/8, 4/8

Castellers d’Altafulla: 3/7, 4/7, 5/6