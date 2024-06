Diferent ubicació, mateixes intencions

La fotografia no serà la mateixa, però les tres colles participants no canviaran els seus objectius tot i la nova ubicació de la Diada del Pla de la Seu. Problemes de seguretat obliguen a traslladar l’actuació a la plaça de la Font, que podria veure gamma extra de la mà dels Castellers de Vilafranca i castells de 9 dels Xiquets de Tarragona. Els Castellers de Sants apunten a gamma alta de vuit sense descartar també el castell de 9 que fa vàries setmanes que estan assajant amb intensitat.

Els Xiquets de Tarragona estan molestos per la tardana comunicació del canvi d’espai de l’actuació i possiblement faran alguna acció de protesta. Més enllà d’això, les intencions castelleres seran les mateixes que dilluns passat per la diada de Sant Joan. El 5 de 8, que ja han completat tres vegades aquesta temporada i el 3 de 9 amb folre, que van estrenar fa cinc dies al mateix espai són els caps de cartell que podrien arrodonir-se amb el 4 de 8, que durant el mes de juliol podria pujar un pis. La colla dirigida per Roger Peiró està recuperant alguns dels seus millors números a aquestes alçades de temporada i recorden la colla que fa 10 anys va assaltar amb èxit la gamma extra. El mes de juliol la Diada de les Cultures d’Altafulla i la Diada de Festa Major del Catllar podrien ser nous trampolins de cara a un mes d’agost on es podria repetir la fórmula de 2014.

Els Castellers de Vilafranca tenen clares intencions de gamma extra. Ja van estrenar el 2 de 9 amb folre i manilles el primer cap de setmana de juny al Vendrell i des de l’assaig ja esperen altres estructures com el pilar de 8 emmanillat o, fins i tot, el 5 de 9 amb folre, que seria la primera vegada que es fa en aquesta diada. De fet, els Verds des de 2015 porten gamma extra al Pla de la Seu on han arribat a fer el 3 de 9 amb folre i agulla i han intentat el 4 de 9 sense folre. El mes de juliol també tenen actuacions de compromís a Altafulla, Mataró o Cal Figarot on podria anar ampliant la gamma de castells.

Finalment, els Castellers de Sants estan a les portes de les seves vacances d’estiu. Els queda l’actuació de Tarragona, diumenge aniran a Sant Cugat i tancaran el primer tram de temporada el 13 de juliol a casa seva. Els castells de vuit i el 2 de 8 amb folre semblen assegurats a la plaça de la Font, però no es pot descartar un intent de 4 de 9 amb folre que fa varies setmanes que estan treballant a l’assaig i voldrien treure abans de marxar de vacances.

L’altra actuació del cap de setmana on es podrien veure castells de 9 és la Festa Major de Terrassa, on els Minyons podrien estrenar tant el 3 de 9 amb folre com el 4 de 9 amb folre, mentre els Capgrossos també arriben amb les intencions d’estrenar un castell d’aquesta gamma.

L'agenda SPiSP | Sant Pere

Colla Castellera SPiSP

Castellers d’Altafulla

Castellers de Badalona Dissabte 18h, plaça Catalunya



Tarragona | Diada del Pla de la Seu

Xiquets de Tarragona

Castellers de Vilafranca

Castellers de Sants Dissabte 18.30h, plaça de la Font



El Serrallo | Sant Pere

Xiquets del Serrallo

Castellers de Sant Feliu Diumenge 12h, Pèrgola Rioner



Terrassa | Festa Major

Minyons de Terrassa

Castellers de Terrassa

Capgrossos de Mataró Diumenge 12.30h, Raval de Montserrat



Cambrils | Sant Pere

Xiquets de Cambrils

Nois de la Torre

Brivalls de Cornudella Diumenge 18h, Plaça de les Remendadores | Sant PereDissabte 18h, plaça Catalunya| Diada del Pla de la SeuDissabte 18.30h, plaça de la Font| Sant PereDiumenge 12h, Pèrgola Rioner| Festa MajorDiumenge 12.30h, Raval de Montserrat| Sant PereDiumenge 18h, Plaça de les Remendadores

