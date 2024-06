Que passin les següents

Si el primer cap de setmana del mes de juny va omplir de novetats la temporada castellera, aquest dissabte s’espera que un parell de colles més intentin el seu assalt al castell de nou. Les opcions més clares són per a la Joves de Valls i els Xiquets de Tarragona a l’espera que durant les pròximes setmanes Capgrossos de Mataró o Castellers de Sants també puguin trobar el seu moment.

Aquest 2024 el duel de les colles més antigues de Tarragona, Xiquets i Jove, promet. Si a mitjans de maig els primers completaven el 5 de 8 més matiner dels seu historial, una setmana després els segons doblaven l’aposta estrenant també el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l’agulla. És més, ara fa cinc dies a La Selva del Camp augmentaven la seva aposta descarregant el 3 de 9 amb folre.

Ara, els Xiquets podrien igualar aquest registre en la Diada de 1885, que recorda l’any d’organització dels Xiquets de Tarragona-Colla La Mercè. El seu cap de colla, Roger Peiró, ha s’ha mostrat orgullós les darreres setmanes del bon treball que s’està fent als assajos i l’estrena del 3 de 9 podria arribar abans de Sant Joan, en una diada on també apostarien novament pel 5 de 8.

També han intensificat la feina amb el 2 de 8 amb folre, que no descarreguen des de setembre de 2022. Estaran acompanyats per la Colla Vella dels Xiquets de Valls que si reuneix els efectius necessaris podria repetir les intencions de la setmana passada al Vendrell, on va quedar pendent el 4 de 9 amb folre després de fer un intent desmuntat.

Tenint en compte que és l’última diada abans de Sant Joan (la setmana vinent fan una assaig especial al seu local) volen unir en una mateixa actuació els dos castells bàsics de nou, que podrien anar acompanyats de 4 de 8 amb el pilar o 5 de 8 i el pilar de 7 amb folre.

Quan a Tarragona comenci l’actuació, a Valls ja haurà arrencat la Diada del local de la Colla Joves Xiquets de Valls, on els diables vermells tenen el gran repte del 3 de 9 amb folre.

Les últimes temporades, amb algunes excepcions, la plaça del Pati ha estat l’escenari triat per fer l’estrena del castell de nou i arribar a Sant Joan amb part dels deures fets. El 2 de 8 amb folre, el 4 de 8 amb el pilar i el pilar de 7 amb folre, que jan han fet enguany, també entren en els seus objectius. La colla treballa amb intensitat el 5 de 8, però tot fa indicar que entraria en el programa de la doble actuació de festa major.

Les colles convidades a Valls probablement consolidaran les estructures ja han ensenyat aquesta temporada en algunes ocasions. Els Castellers de Sants ja han descarregat el 2 de 8 amb folre, que sumarien als dos castells bàsics de vuit. També han treballat amb eficàcia el 4 de 9 amb folre, però podria ser massa aviat per portar-lo a plaça.

Marxen de vacances d’aquí un mes i en les quatre següents actuacions podrien encarar objectius com el castell de nou per tenir la feina avançada de cara al segon tram de la temporada. Els Moixiganguers d’Igualada amb la tripleta de vuit (2 de 8 amb folre, 3 de 8, 4 de 8) i els Castellers de la Vila de Gràcia amb la clàssica de vuit (3 de 8, 4 de 8, 2 de 7) completen el programa d’una de les actuacions destacades del cap de setmana.

A Vila-seca, acompanyaran a la colla local tres agrupacions de la ciutat de Tarragona, que acabaran de perfilar els seus objectius de cara a Sant Joan. La Jove podria rodar els castells de la gamma alta de vuit com el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l’agulla, amb el pilar de mèrit de recurs per tancar l’actuació.

La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau vol unir per segona vegada aquesta temporada tres castells de la gamma alta de set (5 de 7, 4 de 7 amb l’agulla i 3 de 7 amb l’agulla) i els Xiquets del Serrallo, que estan fent el millor inici d’any del seu historial també apostarien per aquests castells de set i mig. La colla local tot just farà la segona diada completa de la temporada amb els castells de sis com a objectiu.

L’agenda Diada del local Joves

Colla Joves Xiquets de Valls

Moixiganguers d’Igualada

Castellers de Sants

Castellers de la Vila de Gràcia - Dissabte, 18h, plaça del Pati Valls

Diada bateig Xiquets de Vila-seca

Xiquets de Vila-seca

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Xiquets del Serrallo

Colla Castellera SPiSP - Dissabte 18h, plaça de l’Estudi Vila-seca

Diada 1885

Xiquets de Tarragona

Colla Vella dels Xiquets de Valls - Dissabte 19.30h, plaça del Fòrum Tarragona - Dissabte, 18h, plaça del Pati Valls- Dissabte 18h, plaça de l’Estudi Vila-seca- Dissabte 19.30h, plaça del Fòrum Tarragona

Et pot interessar: