Set estrenes acceleren la temporada castellera

El Vendrell ja pot presumir d’una nova diada de prestigi que, si s’acaba consolidant, pot ajudar a avançar objectius de temporada. La Diada de les colles campiones del Concurs (que els organitzadors ja han anunciat que se celebrarà cada any) no va decebre i tres de les quatre colles participants van assolir la seva millor actuació de l’any. Si les colles (totes) se la creuen, caldrà marcar en vermell al calendari el primer cap de setmana del mes de juny.

Això dels Verds és difícil de descriure. Van dues marxes per damunt de la resta i ara mateix costa pensar què poden preparar per al mes de juliol i agost si a 1 de juny ja han descarregat el 2 de 9 amb folre i manilles.

És el més matiner de la història i va tenir la seva feina, sobretot a la descarregada, en l’encaix dels quarts amb les manilles, però tenen aquell do especial i únic que els ajuda en aquests moments complicats.

Els dos castells bàsics de nou van completar una diada rubricada amb el pilar de sis. Tard o d’hora tornaran els pilars superiors, però ara necessiten donar confiança a aquesta estructura i en això estan els Verds.

Els Nens del Vendrell han tornat. No han marxat mai del món casteller, però necessitaven tornar-se a sentir grans i en el millor dia ho van aconseguir.

D’entrada el gran repte del 3 de 8, que no completaven des de 2019, i que van descarregar sense dificultats. Acompanyat pel 4 de 8 i el 2 de 7 que, per un moment, va semblar que quedava curt. Els vendrellencs oloren ja el 2 de 8 amb folre, només cal posar-li data.

La Colla Vella tenia clars dels deures i els va deixar a mitges. Brillant estrena del 3 de 9 amb folre a la primera ronda amb els nervis propis del primer de l’any, però sorpresa en l’ensopegada amb el 4 de 9 amb folre a la segona que van desmuntar quan entraven dosos.

Abans de Sant Joan, només els queda una diada dissabte vinent a Tarragona per tornar a provar-lo.

El seu cap de colla, Manel Urbano, reconeixia que no podien fer una valoració positiva, tot i que es quedava amb la importància de tornar a completar els castells de gamma alta de vuit com el 5 de 8 o el 4 de 8 amb el pilar, que els obre la porta de la gamma extra per a Sant Joan.

Reconeixement especial al pilar de 7 amb folre, completat amb una dona al pis de baixos per primera vegada en la història dels castells. Un altre pas de gegant del fet casteller.

La Joves de Valls tenia doble actuació el cap de setmana i això els va servir per refer-se diumenge a La Selva del Camp de la discreta posada en escena de dissabte al Vendrell, on la millor notícia va ser el pilar de 6 que van completar amb un segon diferent respecte el dels últims anys.

L’adjunt al cap de colla, Jaume Galofré, demanava disculpes durant la retransmissió televisiva al poble del Vendrell i als Nens, perquè van quedar lluny del que havien plantejat. A La Selva el guió va millorar.

Després de completar, ara sí, el 4 de 8 de sortida, a la segona ronda van descarregar el 4 de 8 amb el pilar, el primer de l’any que no feien des del 10 de setembre de 2023, a l’actuació de la Diada Nacional.

L’estrena de la gamma alta de vuit (la setmana passada també van assolir el primer 2 de 8 amb folre de l’any) sembla un pas necessari abans de provar el castell de nou que podria arribar la setmana vinent a la Diada del local que faran a la plaça del Pati, l’última abans d’encarar la doble actuació de festa major de Sant Joan. Van acabar la seva actuació amb el 3 de 8 i amb una altra estrena, el pilar de 7 amb folre.

Qui sí es va posar els galons de nou va ser la Jove de Tarragona, que s’ha mostrat especialment ambiciosa les dues darreres setmanes estrenant consecutivament el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l’agulla a Reus fa vuit dies i el 3 de 9 amb folre aquest cap de setmana.

Ho va fer a la segona ronda en una execució que va mostrar el tremolí del debut però es va poder descarregar sense massa complicacions. És el primer castell de nou que la colla tarragonina fa La Selva del Camp.

El 5 de 8 a la primera ronda i el 3 de 8 per tancar l’actuació van servir a la Jove per completar la seva millor actuació de la temporada en un mes de juny on podrien seguir estrenant estructures.

