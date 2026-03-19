Salou es prepara per rebre a David Giménez que ha recorregut la península Ibèrica caminant
El jove porta 251 dies caminant des de que va sortir de la capital de la Costa Daurada i ja ha recorregut més de 6.000 quilòmetres a peu
Salou rebrà aquest diumenge, 22 de març, a les 12 del migdia, a David Giménez, el jove de 31 anys conegut a Instagram amb el perfil de Reto de David, una travessa que l’ha portat a recórrer a peu la península Ibèrica durant més de 250 dies.
El municipi ha preparat un acte per donar-li la benvinguda a la plaça de les Comunitats Autònomes, davant del monument al Rei Jaume I. L’alcalde de Salou, Pere Granados, el regidor d’Esports, així com familiars, amistats i veïns, participaran en la recepció després que Giménez hagi completat més de 6.000 quilòmetres caminant.
El repte el va iniciar des de Salou, on el protagonista va créixer, amb la voluntat de recórrer Espanya i Portugal a peu. Durant el trajecte, ha estat acompanyat únicament per un carro, batejat com a Charly, amb el qual ha transportat tot el necessari per al dia a dia, convertint-lo en un símbol de l’aventura i de la seva autosuficiència.
Segons explicava a l’inici del projecte, l’objectiu anava més enllà del vessant físic: «No és només un viatge. És un repte per superar els meus límits, afrontar la soledat i demostrar-me que no hi ha res impossible».
El recorregut l’ha portat des de Salou fins a Irun, a la frontera amb França, per continuar per tota la costa nord fins a Santiago de Compostel·la. Posteriorment, va travessar Portugal resseguint el litoral i, més endavant, va recórrer el sud d’Espanya. El retorn s’ha completat passant per Múrcia, València i Catalunya, tancant així un itinerari circular.
Més enllà de la dimensió esportiva, l’experiència ha suposat un viatge personal marcat per la superació, la convivència amb la incertesa i el contacte amb persones i entorns diversos.
Des de l’Ajuntament de Salou s’ha destacat aquesta fita com un exemple d’esforç, determinació i capacitat de superació personal.