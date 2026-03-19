SOCIETAT
Roda de Berà continuarà en situació de «sequera» perquè els pous no s'han recuperat tot i les pluges
L'Ajuntament busca «fuites ocultes» amb el finançament de l'ACA perquè els pous continuen perdent nivell i rendiment
L'Ajuntament de Roda de Berà lamenta que els aqüífers i pous municipals no s'han recuperat «prou ni de forma homogènia», tot i les intenses pluges dels últims mesos. El consistori alerta que la població continuarà en «situació de sequera» enguany que «obliga a mantenir una gestió prudent i responsable dels recursos hídrics».
Segons les dades presentades en una comissió específica aquest dimecres, el sistema d'abastament municipal continua «en tensió», sobretot als barris del nord. El consistori té en marxa una campanya per trobar «fuites ocultes» i reparar-les, amb el finançament de l'ACA. Recentment, es va localitzar una fuita de 30 metres cúbics diaris, «la quantitat d'aigua amb què s'omple una piscina».
El consistori fa una crida a la responsabilitat i a la col·laboració de la ciutadania per fer un ús conscient i eficient de l'aigua. Els pous de la Plaça Martorell i el carrer Roma han millorat, però el nou pou de Cal Llorenç continua registrant una davallada tant en el nivell com en el seu rendiment. D'altra banda, el pou de Berà Mar, amb aigua salobre, es manté com a recurs complementari destinat a usos no potables, com ara el reg, la neteja viària o per omplir la piscina municipal, fet que limita encara més la disponibilitat d'aigua apta per al consum humà.
L'Ajuntament, davant d'aquest escenari, i no instal·larà dutxes a les platges, però obrirà els rentapeus. També es limitarà el funcionament d'algunes fonts de boca, i s'aplicaran criteris d'eficiència en l'ús de l’aigua en espais públics.
Paral·lelament, l'Ajuntament de Roda de Berà continua avançant en el projecte de connexió al minitransvasament de l'Ebre del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT). L'entrada del municipi veí de Bonastre al projecte l'ha alentit. Amb la connexió es preveu millorar la recuperació del sistema d'abastament i connectar la resta de dipòsits municipals.