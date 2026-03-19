Lluís Gavaldà ens passeja per Londres
Aquest dimarts el músic de Constantí ha estrenat el seu nou programa ‘Pop en trànsit’, un encàrrec de 3CatCultura que consta de set capítols de periodicitat setmanal
Que Londres és un dels destins més freqüentats pels catalans és una evidència. També ho és que hi ha una bona colònia de ciutadans d’aquí que s’hi han establert, atrets per la seva combinació única de cultura, història i oportunitats professionals. D’entre tots, el més famós de tots aquests catalans londinencs és Lluís Gavaldà, que hi viu des de fa més d’una dècada.
Ara, el de Constantí estrena un programa en què fa públic allò que amics i coneguts li demanen sense parar: el seu Londres preferit. Es diu Pop en trànsit i es va estrenar aquest passat dimarts. «Pop en trànsit neix per encàrrec de 3CatCultura de cara a potenciar el seu nou canal de YouTube», explica Gavaldà. Aquest encàrrec li donava carta blanca pel que fa als continguts, de manera que ell hi ha abocat totes les seves passions, començant per la música, però també la descoberta geogràfica i humana. Ho fa passejant-se pels carrers de la capital britànica amb la soltura que li és pròpia i demostrant, un cop més, que té molt bon paladar.
En les set entregues del programa Gavaldà repassa l’empremta dels Beatles i Bowie, però també s’acosta fins al Soho, «el rovell de l’ou de l’escena musical anglesa» per resseguir la petjada que hi han deixat les icones de la música pop, i descobreix les adreces imprescindibles per comprar vinils o veure actuacions en directe. I, de pas, acompanya l’espectador per «llocs amagats que no coneix ningú» i històries personals farcides d’anècdotes al més pur estil Gavaldà. En definitiva, com explica el mateix protagonista, «faig de guia improvisat pels carrers dels llocs on visc, mostrant indrets desconeguts que han marcat la història del pop i conversant amb gent que m’explica la seva connexió amb el fet musical i, de pas, amb Catalunya».
Tot plegat, amb una banda sonora escollida amb criteri i sensibilitat i que, lluny de ser un simple acompanyament, dialoga amb els espais i les històries que es presenten. Tot i ser un producte de fons i forma clarament anglesos,
Pop en trànsit té un segell completament català, amb un equip format per Lluís Gavaldà (guionista, director i presentador); Núria Serrano (producció artística i coordinació de guions); Aleix Costa (direcció de fotografia i imatge); i amb la col·laboració de Judit Sabaté i Maria Batet.
Pop en trànsit es pot veure cada dimarts al canal de YouTube (https://youtu.be/x5as4_GSC6U).