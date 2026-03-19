Municipal
Comencen les obres per mitigar els efectes dels aiguats i minimitzar les inundacions a Altafulla
Els nous col·lectors s'enllaçaran amb la xarxa de pluvials, amb una inversió de 50.000 euros
L'Ajuntament d'Altafulla ha iniciat les obres de millora de la xarxa pluvial al barri de Baix a Mar per mitigar els efectes dels aiguats i les inundacions a la zona. Els treballs consisteixen en la construcció de col·lectors al llarg de 150 metres que estaran connectats amb la resta de pluvials existents per "donar sortida a l'aigua amb velocitat", segons ha indicat el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
La inversió de l'actuació s'eleva fins als 50.000 euros i s'enllestirà per Setmana Santa. Paral·lelament, el consistori resta pendent de rebre el projecte definitiu de la bassa de laminació projectada a la rotonda del Puntet, un pas previ a les prospeccions arqueològiques que caldrà fer a la zona per determinar si hi ha restes romanes.