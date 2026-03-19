Comencen les obres per mitigar els efectes dels aiguats i minimitzar les inundacions a Altafulla

Els nous col·lectors s'enllaçaran amb la xarxa de pluvials, amb una inversió de 50.000 euros

Dos operaris treballen en les obres per mitigar els efectes dels aiguats i minimitzar les inundacions a Altafulla.ACN

ACNAgència de notícies

L'Ajuntament d'Altafulla ha iniciat les obres de millora de la xarxa pluvial al barri de Baix a Mar per mitigar els efectes dels aiguats i les inundacions a la zona. Els treballs consisteixen en la construcció de col·lectors al llarg de 150 metres que estaran connectats amb la resta de pluvials existents per "donar sortida a l'aigua amb velocitat", segons ha indicat el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera. 

La inversió de l'actuació s'eleva fins als 50.000 euros i s'enllestirà per Setmana Santa. Paral·lelament, el consistori resta pendent de rebre el projecte definitiu de la bassa de laminació projectada a la rotonda del Puntet, un pas previ a les prospeccions arqueològiques que caldrà fer a la zona per determinar si hi ha restes romanes.

