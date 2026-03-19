Urbanisme
Comencen els treballs per urbanitzar el nou sector industrial PPU-11 'PIC Tradilo' al polígon de Constantí
El termini d'execució és de quatre mesos i mig amb un pressupost de més de 4 MEUR
Han començat els treballs per urbanitzar el nou sector industrial del Pla Parcial PPU-11 'PIC-Tradilo', situat al Polígon Industrial de Constantí. El sector, amb una superfície global de 161.500 m2, inclou dos àmbits. L'Àmbit A, de 134.817 m2, fins el límit de la TV-7211, i els Àmbits B i C, de 6.025 m2 i 19.658 m2 respectivament, al nord del nucli urbà de Constantí.
El termini d’execució del projecte és de quatre mesos i mig, i el pressupost total s’eleva a 4.122.912 euros (IVA inclòs). El pla preveu la implantació de totes les xarxes de serveis necessàries (aigua potable, clavegueram, gas, electricitat, telecomunicacions i drenatge), a més de la definició dels vials, rasants, paviments i obres de fàbrica.