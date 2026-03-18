Urbanisme
Salou millorarà l'asfaltat de la C-31B entre l'autovia de Reus i el vial de Cavet
Les obres, que se centraran en la rotonda del carrer Barcelona, es realitzaran en horari nocturn durant tres nits
Salou portarà a terme treballs de fresat i reposició del paviment a la carretera C-31B, en el tram comprès entre l’autovia de Reus i el vial de Cavet, incloent-hi la rotonda que enllaça amb el carrer Barcelona.
Les obres es realitzaran en horari nocturn durant tres nits consecutives, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre la circulació. Els treballs s’iniciaran la nit de diumenge 22 a dilluns 23 de març i finalitzaran la nit de dimarts 24 a dimecres 25.
Durant l’execució de les obres, el trànsit es mantindrà obert mitjançant un sistema de pas alternatiu de vehicles, degudament senyalitzat i regulat per personal especialitzat, per tal de garantir la seguretat tant dels conductors com dels operaris.
L’actuació se centrarà principalment en la rotonda del carrer Barcelona —un dels punts amb major intensitat de trànsit— i en aproximadament 150 metres de cadascun dels seus accessos. Es tracta d’un tram que presentava un notable deteriorament del ferm i que requeria una intervenció prioritària.