Tarragona presenta un nou pla per redefinir i potenciar el seu model turístic
El full de ruta aposta per ordenar els recursos, desestacionalitzar el turisme i reforçar el posicionament de la ciutat
L’Ajuntament de Tarragona ha presentat el nou Pla de Màrqueting Turístic Operatiu, una eina estratègica amb la qual vol redefinir el model turístic de la ciutat i reforçar-ne el posicionament com a destinació patrimonial i mediterrània. El document, elaborat a partir d’una àmplia anàlisi de dades i estudis, estableix les bases per gestionar millor l’afluència de visitants i potenciar els actius propis de Tarragona.
El pla, desenvolupat pel consultor Jaume Marín, s’ha construït amb dades d’organismes com Idescat i INE, així com amb informació de mobilitat basada en milions de registres, enquestes a la ciutadania i entrevistes a agents del territori. Aquest treball conclou que Tarragona és una de les capitals catalanes amb més visitants, només per darrere de Barcelona, i que disposa d’un potencial important encara per explotar.
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha remarcat que «aquest pla representa un punt d’inflexió en la manera com entenem el turisme a la ciutat» i ha insistit que «no es tracta d’inventar una nova Tarragona, sinó d’ordenar, gestionar i posar en valor allò que ja ens fa únics». Segons el batlle, l’objectiu és convertir el turisme en un motor econòmic i social més eficient i sostenible.
Per la seva banda, la consellera de Turisme, Montse Adan, ha destacat que l’estratègia posa el focus en la desestacionalització i la diversificació de mercats, amb una aposta clara per l’ús de dades i el màrqueting digital. «Treballem per trencar la dualitat entre turista i resident i fer del turisme una causa compartida», ha afirmat, tot subratllant la voluntat de generar beneficis reals per a la ciutadania i millorar la convivència.
El nou pla també vol transformar els recursos de la ciutat en experiències atractives que consolidin Tarragona com una destinació viva durant tot l’any, reforçant tant el seu patrimoni històric com l’oferta cultural i el seu entorn mediterrani.
El Pla de Màrqueting Turístic Operatiu incorpora actuacions en quatre grans àmbits:
- Governança turística i gestió intel·ligent de la destinació
- Revalorització del patrimoni i desenvolupament de productes i experiències
- Infraestructura turística i qualitat de l’espai urbà
- Comunicació, promoció i posicionament de la destinació
Aquest enfocament integral permet articular accions en matèria de promoció, mobilitat, accessibilitat, digitalització, millora de l’experiència del visitant i reforç de la marca Tarragona. «El nostre objectiu és que Tarragona exerceixi plenament el seu rol de capitalitat turística, amb una marca clara, una oferta ordenada i una experiència urbana de qualitat», ha conclòs l’alcalde Rubén Viñuales.
Una diagnosi clara: Tarragona, gran potencial infrautilitzat
L’estudi identifica Tarragona com «una destinació amb un gran potencial que es troba per sota de les seves possibilitats per esdevenir un motor econòmic i social».
Malgrat disposar d’un patrimoni romà excepcional i reconegut internacionalment, el document assenyala que:
- La ciutat rep un flux turístic elevat, però amb dependència del mercat estatal i marcada estacionalitat
- L’oferta d’allotjament està dominada pel model de litoral
- Existeix un mosaic de recursos sense jerarquia clara
- Hi ha molts recursos però pocs productes turístics definits
- Es detecten dèficits en governança i infraestructures
Les 8 idees que defineixen el repte turístic
El Pla sintetitza la situació competitiva de Tarragona en vuit idees força:
- Patrimoni cultural com a eix central
Tarragona compta amb un patrimoni romà excepcional que hauria de posicionar-la com a referent del turisme cultural.
- Flux turístic important
És una de les capitals catalanes amb més visitants després de Barcelona
- Alta capacitat d’allotjament vinculada al litoral
Predomini de càmpings fora del centre històric.
- Trencadís de recursos turístics rellevants
Patrimoni, gastronomia, esdeveniments, MICE, creuers i platges sense relat integrador
- Molts recursos, pocs productes i experiències madures
Escassa integració i orientació experiencial
- Gestió turística insuficient
Manca de lideratge compartit i governança robusta.
- Infraestructures i mobilitat no resoltes
Dèficits interpretatius, digitals i d’accessibilitat
- Desconnexió de la capitalitat i la marca ciutat
Necessitat de reforçar el posicionament dins l’escala territorial.
Objectius clau del Pla
El document fixa objectius estructurals:
- Posicionar Tarragona com a destinació patrimonial de referència internacional, és a dir, transformar aquest patrimoni en productes i experiències singulars.
- Avançar cap a la desestacionalització i diversificació de mercats
- Ordenar l’oferta turística amb un relat unificat
- Reequilibrar el model d’allotjament
- Desenvolupar productes i experiències competitives
- Millorar infraestructures, mobilitat i accessibilitat
- Impulsar una governança turística forta. És a dir, una Organització de Màrqueting de Destinacions (DMO) que s’encarrega de promoure i desenvolupar un destí turístic específic.
- Reforçar la marca Tarragona i la capitalitat
El pla incorpora mesures per:
- Reforçar la governança turística
- Impulsar la participació ciutadana
- Millorar la convivència
- Garantir que el turisme generi retorn a la ciutat
L’alcalde Viñuales ha assenyalat que «Aquest pla ens permet passar de la diagnosi a l’acció. Apostem per un turisme sostenible, que generi retorn, millori l’experiència urbana i reforci la projecció internacional de Tarragona». La consellera de Turisme ha afegit que «el resident és també un prescriptor clau de la marca ciutat».