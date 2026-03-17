SOCIETAT
Tarragona celebra els 20 anys del Festival Teatre Màgic amb figures internacionals de la il·lusió
La programació, del 30 de març al 25 d’abril, portarà espectacles, tallers i grans noms com Inés la Maga a diversos espais de la ciutat
Tarragona es prepara per acollir una nova edició del Festival Internacional Teatre Màgic, que enguany celebra el seu vintè aniversari amb una programació especial plena d’espectacles i artistes de renom. Del 30 de març al 25 d’abril, la ciutat es convertirà en l’epicentre de la màgia amb propostes pensades per a tots els públics i repartides per diferents equipaments municipals.
Amb la direcció artística del tarragoní Mag Gerard, el festival torna a apostar per una combinació d’il·lusionisme, teatre i arts parateatrals. L’esdeveniment, impulsat amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, s’ha consolidat com una cita de referència gràcies a la fidelitat del públic i a una programació que inclou disciplines com les ombres xineses o els espectacles amb bombolles de sabó. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha destacat la trajectòria d’un festival ja plenament arrelat al territori.
El tret de sortida serà el 30 de març al Centre Cívic Sant Salvador, i el festival s’estendrà posteriorment a la resta de centres cívics amb tallers matinals i espectacles a la tarda. Hi participaran artistes com Leo Bordigoni, Koko, Circonfuso o el premiat Gonza Martini. També s’hi estrenarà l’espectacle de màgia còmica Anselm & Jar 2.0, creat per Pep Linares i José Gallardo després de la seva residència artística.
Un dels moments més destacats serà l’actuació d’Inés la Maga, considerada una de les il·lusionistes més reconegudes a nivell internacional, que presentarà l’espectacle familiar Màgia el 4 d’abril al Teatre Tarragona. Compartirà escenari amb Sasha Grilec, Connie i el mateix Mag Gerard en una proposta que recorre diferents disciplines de l’il·lusionisme.
La programació es completarà amb activitats en altres espais de la ciutat, com el Centre Cultural Antic Ajuntament, amb un espectacle solidari a benefici d’Aspercamp; la Biblioteca Pública de Tarragona, amb una proposta al voltant dels llibres sorprenents d’Òscar Sánchez; i l’Espai Kesse, que acollirà una classe magistral i un cabaret màgic a càrrec de Gneis. Un conjunt d’activitats que converteixen Tarragona, un any més, en un gran escenari de fantasia i creativitat.