URBANISME
Salou habilita prop de 1.100 places gratuïtes en pàrquings dissuasius
La mesura vol reduir el trànsit al centre i fomentar una mobilitat més sostenible i ordenada
L’Ajuntament de Salou ha reforçat la seva estratègia de mobilitat amb la posada a disposició de la ciutadania de gairebé 1.100 places gratuïtes en pàrquings dissuasius repartits en diversos punts del municipi. Aquesta xarxa permet facilitar l’estacionament als accessos de la ciutat i afavorir desplaçaments més sostenibles cap a les zones amb més afluència.
Aquests espais permeten als conductors estacionar amb facilitat en zones properes als accessos de la ciutat i desplaçar-se després a peu o amb transport públic cap a les àrees més cèntriques.
D’aquesta manera, es contribueix a reduir la pressió del trànsit i a millorar la qualitat de l’espai urbà.
Actualment, Salou disposa dels següents pàrquings dissuasius:
- Carrer Carles Roig: 500 places
- Emprius: 320 places
- Cap Salou (carrer Donzell Marí): 100 places
- Carrer Joan Fuster: 136 places per a vehicles i 41 places per a autocaravanes
En conjunt, aquesta xarxa d’estacionaments ofereix 1.097 places, una capacitat important que facilita l’arribada al municipi i contribueix a una circulació més fluida, especialment durant els períodes de més afluència.
A més, la disponibilitat de places específiques per a autocaravanes al carrer Joan Fuster reforça l’atractiu de Salou per a aquest tipus de turisme, cada vegada més present al municipi.
Així, Salou continua així avançant cap a una ciutat més accessible, funcional i preparada per donar resposta a les necessitats de mobilitat tant dels residents com dels visitants.