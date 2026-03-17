Mario Téllez (Vila-seca en Comú) inicia un procés d’escolta per conéixer les prioritats reals de la ciutadania
El sociòleg i futur alcaldable recorrerà barris i espais públics per elaborar una radiografia social del municipi i analitzar les prioritats del veïnat
Mario Téllez ha iniciat aquesta setmana el procés de consulta veïnal que va anunciar després de ser presentat com a cap de llista d’un nou projecte municipal per a Vila-seca. El treball comença amb un porta a porta als barris del municipi i es desenvoluparà durant els pròxims mesos.
Téllez, que va ser regidor de l’Ajuntament entre 2015 i 2023, planteja aquesta iniciativa com un procés d’escolta directa al veïnat amb l’objectiu de conèixer en profunditat com es viu al municipi i quines són les prioritats reals de la ciutadania.
La iniciativa aspira a superar les 2.000 entrevistes presencials, una xifra poc habitual en estudis locals d’aquest tipus, que permetria obtenir una radiografia detallada de la realitat social del municipi.
El procés ha començat al barri del Colomí, on Téllez va créixer, com a punt de partida simbòlic d’un recorregut que anirà abastant progressivament els diferents barris de Vila-seca, la Pineda i la Plana.
Les entrevistes es realitzen de manera presencial i segueixen un qüestionari estructurat que permetrà analitzar posteriorment les dades recollides. L’objectiu és identificar tant els problemes percebuts com les prioritats que el veïnat considera més importants per al futur del municipi.
«Abans de fer propostes, volem escoltar», ha assenyalat Téllez. «La intenció és entendre com es viu realment a Vila-seca i què preocupa la gent abans de plantejar propostes».
L’estudi combinarà el porta a porta amb entrevistes en espais públics i trobades amb el teixit associatiu, social i comercial del municipi, amb la voluntat de recollir opinions de perfils diversos de població. Els resultats del procés es faran públics i serviran com a base per a l’elaboració del futur programa municipal.