Detingut per un delicte de tràfic de drogues a Altafulla
La detenció es va produït prop d'un establiment de la Via Augusta
Un home de 42 anys va ser detingut dilluns al migdia a Altafulla per un presumpte delicte de tràfic de drogues. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra va detectar, mentre feia una patrullatge preventiu al municipi, una persona que es trobava en una actitud sospitosa al carrer Via Augusta.
Els agents van veure que portava una ronyonera i la tenia mig oberta. A l'interior es veien diverses bosses de plàstic que se solen utilitzar per al emmagatzematge de drogues. Per aquest motiu van sol·licitar l'ajuda d'una altra patrulla.
Quan va arribat van procedir a la identificació de l'individu i el van escorcollar. Durant el registre li van localitzar: 6 bitllets de 10 euros; 4 embolcalls amb una substància que presumptament era cocaïna; i 9 peces allargades i dues boles de haixix presumptament. A la bossa també duia una llibreta amb anotacions que estarien relacionades amb la seva activitat de tràfic de drogues.
Per aquest motiu va quedar detingut. Durant el registre més exhaustiu a la comissaria dels Mossos d'Esquadra li van localitzar quatre bossetes més amb cocaïna amb un pes d'uns 2,27 grams. Aquestes estaven amagades en un altre compartiment de la ronyonera que portava l'individu.