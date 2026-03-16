MEDI AMBIENT
Salou renaturalitzarà el litoral amb 3.800 espècies autòctones
El projecte, amb una inversió de més de 260.000 euros, actuarà en onze punts del municipi per reforçar la biodiversitat i millorar el paisatge
Salou continua avançant en la seva aposta per la sostenibilitat amb un nou projecte de renaturalització del litoral que permetrà plantar prop de 3.800 espècies autòctones en diferents espais del municipi, especialment a la zona de Cap Salou. L’actuació, impulsada per l’Ajuntament i amb una inversió superior als 260.000 euros, té com a objectiu recuperar vegetació pròpia de l’entorn i millorar la qualitat paisatgística de diversos punts que amb els anys s’han vist degradats per l’activitat humana.
El projecte preveu la plantació de prop de 3.800 noves plantes, amb l’objectiu de reforçar la biodiversitat, incrementar l’ombra natural i crear entorns més agradables tant per a la ciutadania com per als visitants.
Actuacions en diversos punts del litoral
Una de les intervencions destacades es durà a terme a la platja de Llevant, on es replantaran espècies autòctones en diversos parterres i s’incorporarà nou arbrat, amb la plantació de 200 margallons i diversos metrosideros, arbres coneguts per les seves característiques flors vermelles.
Un altre dels espais clau serà el Sorral de la Censada, situat al pàrquing del final del carrer Carles Buïgas, on es concentrarà una de les actuacions més rellevants del projecte. En aquesta zona es retiraran residus acumulats i espècies invasores amb l’objectiu de recuperar el bosc de pi blanc i transformar aquest àmbit en un refugi climàtic natural.
També es preveuen actuacions a la platja Llarga, on es plantaran nous pins amb la finalitat de crear, a mitjà termini, una pineda que aporti ombra als usuaris, així com la renovació de la vegetació en diversos parterres i miradors.
Posada en valor del patrimoni natural i cultural
El projecte inclou igualment intervencions a l’entorn del jaciment arqueològic de La Cella, on es plantaran arbustos autòctons per integrar millor aquest espai en el paisatge i ampliar el petit bosc de pins existent. En aquesta zona es preveu la incorporació de margallons, més de quinze oliveres i una quarantena de pins blancs.
Les actuacions s’estendran també a altres punts del litoral com cala Ferreries, la platja dels Capellans, Playamero, els Replanells, el carrer Punta del Cavall, l’Atalaia i la plaça del Racó, amb treballs centrats principalment en la millora de parterres, camins i espais verds.
Pere Granados, alcalde de Salou, destaca que aquesta actuació «incrementa encara molt més el ric patrimoni natural del municipi». L'alcalde afirma que la renaturalització significa «una clara aposta per la sostenibilitat i per la preservació de la bellesa paisatgística».
Turisme i natura, un equilibri estratègic
Aquest projecte forma part de l’estratègia municipal per compatibilitzar la preservació del patrimoni natural amb l’activitat turística, reforçant el posicionament de Salou com a destinació sostenible i respectuosa amb l’entorn.
Les actuacions, finançades amb fons europeus Next Generation, tenen un termini d’execució aproximat de dos mesos des de l’inici de les obres i permetran millorar la qualitat ambiental del litoral, alhora que enriquiran l’experiència de les persones que gaudeixen dels espais naturals del municipi.