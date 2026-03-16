Pluja de diners a Torredembarra amb el ‘Cuponazo’ de l’ONCE
Juan Luis Cansado ha estat el venedor que ha repartit sort des del seu quiosc situat al passeig de la Sort
L’ONCE ha repartit 40.000 euros a Torredembarra, en el sorteig del Cuponazo de divendres, 13 de març. Juan Luis Cansado ha estat l’encarregat de portar la sort a Torredembarra amb la venda d’un cupó premiat des del seu quiosc situat al passeig de la Sort, 17.
Torredembarra pertany a l’agència de l’ONCE a Tarragona, que presta serveis personalitzats a 780 afiliats i afiliades i compta amb 190 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.
Els cupons de l’ONCE es comercialitzen pels 20.900 agents venedors, 2.500 d’ells a Catalunya, que integren la seva xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir a l’instant el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des de www.juegosonce.es i establiments autoritzats.
El ‘Cuponazo’ de l' ONCE ofereix cada divendres, per tres euros, un premi a les cinc xifres i una sèrie de 6 milions d'euros. A més, es poden guanyar 134 premis de 40.000 euros a les 5 xifres del número premiat. I, amb el nou model de «pels dos costats pots ser guanyador», premi de 500 euros a les quatre primeres i a les quatre darreres xifres; 50 euros en les tres primeres i en les tres darreres xifres; 6 euros en les dues primeres xifres i dues darreres; i reintegrament de 3 euros a la primera xifra (primer reintegrament) i a la darrera xifra (segon reintegrament).