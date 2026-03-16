La Pineda està de sort: cau 1 MEUR d'euros amb el sorteig 'Super Once' de l'ONCE
Aitor Fernández ha repartit diners des del seu punt de venda situat a l’avinguda Pau Casals
L’ONCE ha repartit 1.000.000 d’euros a La Pineda en el sorteig del Super Once de divendres, 13 de març. Aitor Fernández, persona amb discapacitat com tots els venedors i venedores de l’ONCE, és qui ha portat la sort des del seu punt de venda situat a l’avinguda Pau Casals, 85.
La Pineda pertany a l’agència de l’ONCE a Reus que presta serveis personalitzats a 458 afiliats i afiliades i compta amb 99 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.
El Super Once és un producte de la modalitat de joc actiu format per una matriu de 80 números, numerats de l'1 al 80, i consisteix a triar entre 5 i 11 números de la matriu. Un sorteig dona una combinació guanyadora formada per 20 números dels 80. Existeixen 7 tipus d'apostes en funció de la quantitat de números triats: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5. Amb aquests elements es pot optar als premis que corresponguin, en funció del tipus d'aposta, l'import en euros apostat i el nombre d'encerts obtinguts.
Els cupons de l’ONCE es comercialitzen pels 20.900 agents venedors, 2.500 d’ells a Catalunya, que integren la seva xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir a l’instant el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des de www.juegosonce.es i establiments autoritzats.