Salou acollirà els premis ‘Catalejo’ de l’Observatori dels Drets Humans d’Espanya
Salou serà l’escenari, el pròxim 10 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans, de l’acte de lliurament dels premis ‘Catalejo’ que atorga l’Observatori dels Drets Humans d’Espanya (ODHE). La trobada reunirà representants institucionals, experts i entitats vinculades a la defensa dels drets humans.
La principal novetat de l’edició d’enguany és que els guardons s’internacionalitzen. Així, a més de reconèixer la tasca d’entitats de l’Estat espanyol, també es distingiran organismes i institucions internacionals que s’hagin destacat per la defensa dels drets humans.
Aquesta informació es va donar a conèixer aquest dijous a Madrid durant una trobada amb diversos membres de l’Observatori dels Drets Humans d’Espanya, en la qual també va participar el president de la Reial Acadèmia de la Diplomàcia d’Espanya, Santiago Velo.
Durant la reunió, l’alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, va explicar als membres de l’Observatori la transformació que està experimentant el municipi en diversos àmbits, així com el model de desenvolupament basat en un turisme sostenible.
Granados va destacar que Salou aplica polítiques orientades a millorar la qualitat de vida i el benestar dels residents, sense perdre de vista els visitants. En aquest sentit, va recordar que es tracta d’una ciutat moderna, acollidora i amb una història mil·lenària, on actualment conviuen més d’un centenar de nacionalitats.
L’alcalde també va subratllar l’aposta del municipi per la desestacionalització turística, amb la col·laboració del sector privat, i per diversificar l’oferta més enllà del sol i platja, potenciant àmbits com la gastronomia, el patrimoni, l’esport o la cultura, amb l’objectiu de generar activitat econòmica i ocupació durant tot l’any. Diversos membres de l’Observatori ja coneixen el municipi i alguns d’ells han visitat Salou recentment.
Cal recordar que la darrera edició dels premis ‘Catalejo’ es va celebrar a Madrid, més concretament al Senado, fet que posa de relleu la projecció institucional d’uns guardons que reconeixen la tasca d’entitats i institucions compromeses amb la defensa dels drets humans.
Abans d'acabar la trobada, el president de l’Observatori, Mario Rigau, ha imposat el pin oficial de l’Observatori a Pere Granados, que s’ha convertit en el primer alcalde a rebre aquesta insígnia institucional.