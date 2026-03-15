Incendi sense ferits en una masia al Catllar
Set dotacions dels bombers s'han activat per apagar el foc, que ha afectat la teulada de l'immoble
Els bombers han extingit aquest diumenge a la tarda un incendi al Catllar. L'avís s'ha rebut a les 12.52 h i els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb set dotacions.
Segons informa el cos, el foc s'ha produït en una masia aïllada del municipi. Un cop allà, els efectius han aconseguit controlar i extingir l’incendi. Posteriorment, han revisat la zona per assegurar que no hi havia punts calents.
Afortunadament, no s’han registrat danys personals, tot i que les flames han afectat la teulada, a la primera planta de l'immoble.