SERVEIS
El Morell estrena un servei municipal per recollir mobles i residus voluminosos
La ciutadania podrà sol·licitar la retirada d’objectes grans com matalassos o electrodomèstics per evitar abandonaments a la via pública
L’Ajuntament del Morell ha posat en marxa un nou servei municipal de recollida de residus voluminosos amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania la gestió de mobles i objectes de grans dimensions i, alhora, mantenir els carrers del municipi més nets i ordenats.
«Feia molt de temps que volíem engegar-ho», reconeix l’alcalde del municipi, Eloi Calbet, «amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania la gestió de mobles i altres objectes de grans dimensions i, al mateix temps, contribuir a mantenir els carrers del municipi més nets i ordenats».
El servei està adreçat a particulars i permetrà retirar elements com mobles, matalassos, electrodomèstics grans o altres objectes voluminosos que no es poden dipositar als contenidors habituals.
Per fer ús del servei caldrà sol·licitar la recollida prèviament, ja sigui trucant al telèfon 877 40 10 40 o bé a través de l’app eÀgora. En el moment de fer la petició caldrà reservar el dia de recollida i concretar el lloc on es dipositaran els residus. A més, la Guàrdia Municipal del Morell facilitarà a les persones sol·licitants un adhesiu per senyalitzar correctament els objectes que s’han de retirar.
Les recollides es duran a terme els dimarts i dijous entre les 7.30 i les 12 hores. Els objectes s’hauran de deixar a la vorera, al costat del portal del domicili, la nit abans de la recollida o el mateix matí abans de les 7.30 hores, sempre de manera ordenada i sense obstaculitzar el pas de vianants o vehicles.
Un cop recollits, els residus es traslladaran a la deixalleria municipal per garantir-ne una gestió adequada i afavorir la recuperació i el reciclatge dels materials sempre que sigui possible.
«Fins ara, ens trobàvem periòdicament amb abandonaments de voluminosos a la via pública», detalla el regidor de Via Pública i recollida de residus de l’Ajuntament del Morell, Josep M. Español. Amb aquesta iniciativa, «des del consistori volem fomentar una gestió més responsable dels residus», afegeix. En aquest sentit, es recorda que deixar aquests materials al costat dels contenidors sense autorització pot comportar l’obertura d’un expedient sancionador amb multes de fins a 999 euros.