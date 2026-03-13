SOCIETAT
Les presons homenatgen la cuinera de Mas Enric en el segon aniversari de l'assassinat a mans d'un intern
La família de la víctima reclama «responsabilitat política» per extremar la seguretat als centres penitenciaris
Els treballadors de les presons catalanes han homenatjat aquest divendres la cuinera de Mas Enric assassinada per un intern fa just dos anys. A les dotze del migdia s'ha fet un minut de silenci als diferents centres penitenciaris, connectats per streaming amb la presó de Quatre Camins, on el nebot de la cuinera, Pablo Martínez, ha enviat un missatge d'agraïment.
«Encara estem trencats. Crec que no ens en sortirem mai perquè és un dolor irreparable», ha dit Martínez en declaracions a l'ACN. El portaveu de la família ha reclamat també «responsabilitat política» per seguir fent passes en la millora de la seguretat a les presons: «La Núria va ser la primera i hem de garantir entre tots que sigui l'última».
L'acte a Quatre Camins ha estat senzill i emotiu. Treballadors de la presó s'han aplegat a l'entrada del centre penitenciari per fer un «minut de silenci solidari» amb el conjunt de centres. El nebot de la cuinera de Mas Enric s'ha adreçat a tots ells abans de marxar a l'acte central que es farà a la presó del Catllar.
«Que no s'oblidin que han de mirar per la seva seguretat», els ha advertit. Pablo Martínez admet que després d'un cas així «la família queda destrossada». La mort, recorda, és «irreversible» i clama perquè hi hagi una «seguretat mínima» als centres penitenciaris perquè ningú estigui «exposat» a perdre la vida mentre treballa.
El nebot de la cuinera assassinada admet que des de la mort de la Núria «s'ha avançat una miqueta» en aquest sentit, però assegura que «encara queda molt per fer i es pot millorar encara molt més». En aquest sentit, Martínez amplia la mirada i pensa també en els interns, per a qui també demana millores de seguretat.
«Tota vida perduda en una presó genera un dolor, no només en un assassinat com el de la Núria, sinó també quan una persona pren la decisió de treure's la vida, queda una família destrossada al darrere», ha reflexionat el nebot de la cuinera. Hi ha, assegura, marge de millora.