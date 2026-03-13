LABORAL
Els sindicats de treballadors de PortAventura World rebutgen tancar la negociació del conveni
La companyia proposava un increment salarial per a tots els empleats de més del 15% fins al 2029
Els sindicats de treballadors de PortAventura World rebutgen tancar la negociació del conveni col·lectiu 2025-2029. En un comunicat, l'empresa apunta que la representació sindical ha rebutjat una «oferta final» presentada en l'última reunió de mediació d'aquest dijous.
Alhora, defensa que al llarg d'aquest any s'han impulsat «millores concretes» en matèria econòmica i d'organitzacions del treball i que havia proposat més de 20 mesures favorables per a la plantilla. D'aquestes, en destaquen l'increment salarial per a tots els empleats de més del 15% fins al 2029, així com mesures d'estabilitat i reconeixement professional. L'empresa reitera el compromís envers «el benestar dels equips i la millora de condicions laborals».