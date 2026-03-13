MÚSICA
Els Pets publiquen una nova versió de 'Jo sóc el teu amic', enregistrada en un dels concerts de la gira
El trio de Constantí agraeix la resposta massiva del públic de la primera part de la gira 40
Els Pets han publicat aquest divendres una nova versió de Jo sóc el teu amic, enregistrada en directe a Valls a la prova de so del darrer concert de la gira de l’any passat. El trio de Constantí agraeix d’aquesta forma la resposta massiva de la primera part de la gira 40, en la qual van vendre 115.000 entrades.
Per altra part, anuncien que aquest 2026 arribarà la segona part d’aquesta celebració, amb un repertori diferent i amb la incorporació de diverses cançons que no van cabre l’any passat. El grup dedica el tema «a la bona gent que els ha aixoplugat tots aquests anys» i anima la gent a «escalfar motors» per la seva tornada, prevista pel pròxim 2 de maig a Constantí.