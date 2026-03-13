Constantí impulsa la recuperació del bosc de ribera del riu Francolí
El projecte inclou actuacions ambientals i activitats educatives amb alumnat de l’IES Pont del Diable
Constantí ha iniciat els treballs de conservació i restauració del bosc de ribera del riu Francolí amb el projecte 'Conservem i coneixem el riu Francolí: el bosc de ribera a Constantí'. La iniciativa està impulsada per l’Associació Aurora i compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, que hi destina una subvenció de 17.644 euros.
Les primeres actuacions al terreny s’han centrat en el manteniment de les plantacions existents, el control d’espècies exòtiques invasores —especialment la canya (Arundo donax)— i la instal·lació de malles geotèxtils en punts estratègics per evitar el rebrot i l’expansió d’aquestes espècies. També s’ha intervingut sobre altres plantes invasores com Araujia sericifera, Mirabilis jalapa i Anredera cordifolia.
Paral·lelament, el projecte inclou accions de sensibilització i divulgació. Entre aquestes iniciatives hi ha entrevistes a la ràdio municipal de Constantí i la preparació de sis activitats educatives amb alumnat de l’IES Pont del Diable, previstes per al pròxim mes de maig. Aquestes sessions combinaran tasques pràctiques de conservació amb activitats per descobrir la biodiversitat del riu i el patrimoni cultural de l’entorn, així com per conscienciar sobre la importància de preservar els ecosistemes fluvials.
El projecte es desenvolupa al tram baix del riu Francolí, en una superfície aproximada de sis hectàrees a banda i banda del riu dins del domini públic hidràulic, amb autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua. L’objectiu principal és recuperar l’estat ecològic del bosc de ribera, actualment degradat per la presència d’espècies invasores i la pèrdua de vegetació autòctona, i millorar la biodiversitat de la zona.
Durant els pròxims mesos, els treballs continuaran amb l’eliminació de rizomes de canya, la retirada de residus i la plantació d’una trentena d’arbres autòctons típics de ribera, com freixes, tamarius i arç blanc. Aquestes plantacions es realitzaran en el marc de les activitats d’educació ambiental amb l’institut i inclouran la instal·lació de tutors, proteccions i el manteniment posterior.
Aquest projecte forma part de la línia de treball de l’Associació Aurora per combinar la conservació de la natura amb la participació ciutadana, implicant la població en la millora dels espais naturals propers als nuclis urbans i fomentant una major consciència sobre la importància dels ecosistemes fluvials.