EQUIPAMENTS
Salou comprarà l’antiga Església de Sant Jordi per reconvertir-la en un nou centre cívic i cultural
La previsió del consistori és rehabilitar el recinte perquè obri les portes a principis del 2027
L’Ajuntament de Salou tancarà la compra de l’antiga Església de Sant Jordi després de dos anys de negociacions. L’espai, construït ara fa més de 40 anys, es rehabilitarà i reformarà per crear un recinte públic dedicat a la cultura, a l’ús ciutadà i activitats educacionals. Concretament, es convertirà en el Centre Cívic ambicionat pel consistori salouenc des del 2024, adaptant l’equipament per usos socials. L’adquisició s’ha tancat per un import total de 410.000 euros i preveu «posar en valor» el patrimoni, situat en el carrer Donzell Marí.
El consistori situa la importància del projecte en la dinamització que oferirà sobre l’àmbit del Cap Salou, ampliant l'oferta d’equipaments públics i «reforçant la vida comunitària». L’edificació està tancada al culte des de l’any 2018, tot i que s’ha utilitzat durant períodes com a magatzem per a l’entitat de Càritas. Segons l’alcalde de Salou, Pere Granados, ara el recinte «donarà resposta a la demanda del veïnat» després d’anys d’inactivitat. La previsió del consistori és que, un cop es completi la rehabilitació, el futur Centre Cívic obri les portes a principis del 2027.
El projecte també preveu reutilitzar l’espai exterior, un jardí que s’habilitarà per activitats festives i culturals a l’aire lliure. L’objectiu és incorporar nous espais de convivència i dinamització, que involucrin la participació dels veïns del Cap Salou conjuntament amb les obres d’urbanització que s’estan portant a terme al mateix carrer Donzell Marí. L’actuació preveu millorar l’accessibilitat al recinte, així com la integració d’aquest dins el teixit urbà de la zona. El recinte, situat en una zona també propera al Far, està rodejat d’un entorn de pins que atorguen un espai verd a l’equipament.
D’acord amb l’Ajuntament de Salou, els treballs de rehabilitació no requeriran grans obres per adaptar i adequar l’espai per a les activitats plantejades un cop es posi en funcionament. Una qüestió que, segons el consistori, permetrà «agilitzar» els terminis. El següent pas un cop aprovada l’operació, negociada des de principis de l’any passat, serà formalitzar la compravenda i iniciar les tasques d’adequació de l’edifici. El consistori també haurà de definir les funcions exactes de l’espai a mesura que es facin els treballs i s’espera que es destini a activitats per entitats socials de Salou o associacions del municipi.
Negociació i entorn
El govern salouenc ara fa més d’un any que negociava la compra del recinte amb l’Arquebisbat de Tarragona amb «bon enteniment» entre les dues parts. Finalment, s'oficialitzarà la compra de l’espai, tot i que ja hi ha hagut moviments per facilitar l’adequació. L’Arquebisbat va extreure les seves obres d’art i material del recinte, deixant-lo pràcticament buit i traslladant els articles a l’Església de Santa Maria del Mar.
El preu acordat es rebaixarà respecte a l’anunciat inicialment, aproximadament en uns 40.000 euros menys respecte a la primera partida reservada per part de l’Ajuntament en el pressupost municipal del 2025.
L’entorn de la església va plantejar l’any 2018 una recuperació natural d’una zona de dues hectàrees, situades dins la política de recuperació mediambiental i de protecció de zones d’interès natural i paisatgístic de la zona del Cap Salou. L’àmbit també preveia la recuperació d’una zona verda autòctona amb diversitat d’espècies, així com diversos carrers urbanitzats, senders i voreres de l’entorn.
El Cap Salou ha estat objecte, en els últims anys, de diverses iniciatives verdes i socials per impulsar la recuperació de la zona i adaptar-se a la demanda veïnal.