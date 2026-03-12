MOBILITAT
Salou activa els abonaments de zona blava 2026 amb descomptes de fins al 90%
La nova modalitat permet aparcar per 0,14 € l’hora i està pensada especialment per a treballadors i residents temporals durant la temporada turística
L’Ajuntament de Salou ha obert el procés per sol·licitar els nous abonaments de zona blava per a l’any 2026, una iniciativa que busca facilitar l’estacionament a les persones que necessiten aparcar de manera habitual al municipi, especialment durant els mesos amb més afluència turística.
Amb aquest abonament municipal universal, els usuaris podran estacionar a gran part de la zona blava per només 0,14 euros l’hora, una reducció d’aproximadament el 90% respecte al preu habitual, que és d’1,40 euros. La mesura pretén reduir de manera significativa el cost de l’aparcament per a treballadors i residents temporals que passen llargues hores al municipi.
Tot i això, l’abonament no serà vàlid en alguns espais concrets, com l’aparcament de la platja de Llevant, els aparcaments dissuasius, les zones reservades per a caravanes o els solars habilitats de manera temporal.
On no és vàlid l’abonament de zona blava de Salou
Tot i que l’abonament permet estacionar a la major part de la zona blava de Salou, no és vàlid en alguns aparcaments específics, com ara:
- Aparcament de Platja de Llevant
- Aparcaments dissuasoris
- Aparcaments per a caravanes
- Solars d’ús temporal
Una mesura per facilitar l’aparcament a Salou
La proposta ha estat impulsada pel govern municipal i presentada al Consell de Marca del Patronat Municipal de Turisme de Salou i als representants sindicals del municipi.
Els agents econòmics i socials han valorat positivament la iniciativa, ja que consideren que respon a les necessitats de mobilitat i aparcament a Salou durant les temporades amb més afluència de visitants.
Abonaments de zona blava disponibles
Els abonaments per aparcar a la zona blava de Salou es poden adquirir en dues modalitats:
- Abonament de temporada – 180 €. Vàlid durant Setmana Santa (del 26 de març al 6 d’abril) i de l'1 de juny al 30 de setembre.
- Abonament mensual – 60 €. Permet estacionar durant 30 dies naturals des del moment de la seva activació.
Com sol·licitar l’abonament universal
Els abonaments es poden tramitar de dues maneres:
- En línia, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Salou
- Presencialment, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.00 h
El descompte s’aplica mitjançant l’aplicació mòbil Mot Aparcar, que permet gestionar digitalment l’estacionament regulat a Salou.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Salou continua treballant per millorar la mobilitat urbana i l’aparcament a la zona blava de Salou, especialment per als treballadors i residents temporals durant la temporada turística.