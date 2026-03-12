NATURA
El Port de Tarragona preveu un estudi de viabilitat de la sorra que regenera la Pineda
L'entitat indica que el gra escollit els últims vint anys «és inferior al necessari»
El Port de Tarragona publicava aquesta setmana la licitació per redactar un estudi que avaluarà la viabilitat de la sorra que actualment s’aporta a la platja de la Pineda. La proposta, encarregada a IHCantabria, es presentarà per plantejar possibles mesures per pal·liar el canvi climàtic i les afectacions que provocarà en la futura estabilització de l’espai. En aquest sentit, els informes inicials publicats per l’autoritat portuària indiquen que entre les aportacions dels últims 20 anys, s’ha abocat a la Pineda «aproximadament el 10% addicional del volum previst». Entre les observacions, també s’estableix que l’espai «no ha aconseguit una posició d’equilibri» perquè les regeneracions de sorra que s’han portat a terme «han estat d’una grandària sensiblement inferior al natiu».
L’objectiu de l’estudi serà trobar «diverses fonts potencials de sorra» alternatives a l’actual, al sud de l’espigó del Racó de la Pineda. Els treballs es preveuen fer amb sondeigs mitjançant un mostreig a, aproximadament, 30 metres de profunditat en dues zones potencials identificades «entre Cambrils i l’Ametlla de Mar».
Els dos jaciments, d’acord amb l’informe inicial, van ser estudiats per la direcció general de Costes (MITECO) l’any 2006 abans de començar les aportacions des de la zona actual. La seva situació «d’interès comunitari d’alta sensibilitat i fragilitat ambiental», però, les situa com a zones on «s’hauran d’extremar les mesures preventives» per a la conservació d’hàbitats naturals en cas que siguin escollides per reemplaçar el banc de sorra actual.
Un cop s’avaluï la viabilitat de la sorra, que haurà d’assimilar-se als 0.24 mil·límetres necessaris per mantenir la platja, es plantejaria com es podrien introduir a la platja de la Pineda, i si ho farien amb un període de transició o de manera definitiva per adaptar-se al medi natural.