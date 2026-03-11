JUDICIAL
L'Audiència Nacional autoritza extradir a Moldàvia un detingut a Salou per segrest
El detingut haurà de complir una pena de cinc anys de presó al seu país
L'Audiència Nacional ha autoritzat l'extradició al seu país d'un ciutadà moldau que, el setembre del 2025, va ser detingut a Salou pels Mossos d’Esquadra per un delicte de segrest comès el 2012 a Moldàvia, segons l'acte al qual ha tingut accés EFE.
El detingut haurà de complir una pena de cinc anys de presó a Moldàvia, després d'estar en presó preventiva a Espanya des del 26 de setembre del 2025.
La defensa de l'arrestat va intentar evitar l'extradició al·legant que existeix risc que a Moldàvia pateixi «violacions rellevants dels seus drets fonamentals» o «tractes humans degradants», al·legacions rebutjades per l'Audiència Nacional.
El condemnat i altres persones no identificades van segrestar un home, el 18 de juliol del 2012 a Chisinau (Moldàvia), al qual van pujar a la força a un cotxe quan anava pel carrer, el van traslladar a una zona boscosa i allà el van colpejar amb mans, peus i un bat de fusta perquè confessés el robatori d'un telèfon mòbil.
Segons un informe mèdic forense, la víctima va patir hematomes i lesions lleus en diferents parts del cos: pit, braç esquerre, colze esquerre, espatlla, genoll esquerre i un dit.
El tribunal de Chisinau va absoldre l'acusat el 22 de maig del 2020 però el Ministeri Fiscal va recórrer la sentència i, el 22 de febrer del 2020, el tribunal va revocar l'absolució i el va condemnar a cinc anys de presó per segrest agreujat, delicte previst en l'article 164 del codi penal moldau.
L'home, sobre el qual pesava una ordre de detenció internacional, va ser arrestat a Salou el setembre del 2025 i va ingressar en presó. L'Audiència Nacional, després d'analitzar el cas i els arguments de totes les parts, considera que es compleixen tots els requisits legals per a l'extradició sol·licitada per Moldàvia.