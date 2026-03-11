POLÍTICA
L'alcalde de Vila-seca critica que l'estació Intermodal es projecti a uns deu anys vista
Pere Segura assegura que el retard en la construcció de la infraestructura suposarà una pèrdua d'oportunitats al territori
L'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha criticat que l'estació Intermodal que s'ha de construir en aquest municipi del Tarragonès es projecti a uns deu anys vista. «De sobte, ens trobem amb un pla de Rodalies que parla que la inversió s'iniciarà el 2030, imagineu-vos una inversió de 70 milions d'euros, si comença el 2030 vol dir que les anualitats es distribuiran com a mínim en dos o tres anys», ha lamentat.
Aquest dimecres, el batlle ha afirmat que el projecte d'aquesta infraestructura suposadament era el de «més fàcil i ràpida execució» i amb un cost «raonable». Davant d'això, Segura considera que el retard en la construcció «resta oportunitats» al territori. «No és seriós des del punt de vista de la gestió i dels tràmits», ha denunciat.