URBANISME
El futur POUM de Vila-seca projecta uns 7 habitatges per cada 1.000 habitants i el creixement de la població
Els treballs inicials de diagnosis apunten que el municipi pot créixer fins a les infraestructures
L'Ajuntament de Vila-seca ha presentat aquest dimecres l'inici dels treballs per a la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El director de l'equip redactor, Sebastià Jornet, ha explicat que ja han fet les totes diagnosis i que el document actual, aprovat el 1993, està "esgotat".
Segons Jornet, si no s'actualitza, el municipi es quedaria "sense espai" per construir habitatges i per a les activitats econòmiques. També ha dit que la ciutat ha guanyat població en els últims anys i que pot créixer fins a les infraestructures. "Treballem en un escenari de producció d'uns 7 habitatges per cada 1.000 habitants; això és una velocitat força alta", ha afirmat. L'aprovació definitiva es preveu per d'aquí a tres o quatre anys.