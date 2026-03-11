Diari Més

URBANISME

El futur POUM de Vila-seca projecta uns 7 habitatges per cada 1.000 habitants i el creixement de la població

Els treballs inicials de diagnosis apunten que el municipi pot créixer fins a les infraestructures

L'alcalde de Vila-seca, Pere Segura; i el director de l’equip redactor del POUM de Vila-seca, Sebastià Jornet

L'alcalde de Vila-seca, Pere Segura; i el director de l’equip redactor del POUM de Vila-seca, Sebastià Jornet

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'Ajuntament de Vila-seca ha presentat aquest dimecres l'inici dels treballs per a la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El director de l'equip redactor, Sebastià Jornet, ha explicat que ja han fet les totes diagnosis i que el document actual, aprovat el 1993, està "esgotat".

 Segons Jornet, si no s'actualitza, el municipi es quedaria "sense espai" per construir habitatges i per a les activitats econòmiques. També ha dit que la ciutat ha guanyat població en els últims anys i que pot créixer fins a les infraestructures. "Treballem en un escenari de producció d'uns 7 habitatges per cada 1.000 habitants; això és una velocitat força alta", ha afirmat. L'aprovació definitiva es preveu per d'aquí a tres o quatre anys.

tracking