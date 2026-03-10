URBANISME
Salou reforça el manteniment de l’arbrat municipal amb una campanya oberta a la participació ciutadana
L’Ajuntament impulsa treballs de poda i revisió dels arbres per millorar el paisatge urbà i garantir la seguretat de veïns i visitants
L’Ajuntament de Salou ha posat en marxa una nova campanya de manteniment i poda de l’arbrat municipal amb l’objectiu de millorar la imatge paisatgística del municipi i garantir la seguretat als espais públics. La iniciativa forma part de les actuacions habituals del consistori per cuidar els espais verds i assegurar una convivència equilibrada entre l’entorn urbà i el medi natural.
Aquesta actuació s’emmarca en la tasca continuada per preservar el patrimoni verd de la ciutat i mantenir els carrers, places i zones verdes en bones condicions. L’objectiu és disposar d’espais públics més ordenats, segurs i agradables, que contribueixin a fer de Salou un municipi més sostenible tant per als residents com per a les persones que el visiten.
Amb la voluntat de fomentar la participació ciutadana, el consistori també ha impulsat una campanya a través dels seus canals de comunicació perquè els veïns i veïnes puguin informar de punts on l’arbrat pugui necessitar una revisió o alguna intervenció específica. La iniciativa ha tingut una bona resposta, evidenciant la implicació de la ciutadania en la cura i la millora de l’espai urbà.