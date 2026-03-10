HABITATGE
Metrovacesa impulsa la construcció d'una promoció amb 70 habitatges a Torredembarra
Nou Torredembarra s'ubicarà entre els carrers Hort de l’Oca i Begònia
La coneguda promotora immobiliària Metrovacesa engegarà la construcció de 70 habitatges plurifamiliars a Torredembarra. La promoció Nou Torredembarra es desenvoluparà entre els carrers Hort de l’Oca i Begònia, al sector Sant Jordi.
La promoció d'habitatges es troba en una zona ben integrada al municipi i a pocs minuts de l'Ajuntament, centres educatius, supermercats i el CAP. Mentre que la platja i el passeig marítim es troba a uns 10 minuts caminant.
El projecte l'ha dut a terme Notsense Architects Studio, que ha plantejat un conjunt de línies contemporànies i volumetria equilibrada, integrat en l'entorn urbà del municipi. La proposta prioritza l'entrada de llum natural i la connexió entre interior i exterior, amb terrasses concebudes com a prolongació de les estades principals.
Nou Torredembarra tindrà pisos de 2, 3 i 4 habitacions, terrassa privada, plaça de garatge i possibilitat de traster. El conjunt residencial comptarà amb piscina comunitària exterior, solàrium, zones enjardinades, parc infantil i equipament fitness. Els portals comptaran amb ascensors amb accés a planta soterrani i criteris d'accessibilitat.
La promoció comptarà amb certificació energètica A-A, incorporant sistema de producció d'aigua calenta sanitària mitjançant aerotèrmia amb suport de panells fotovoltaics, així com climatització per conductes d'alta eficiència. L'edifici disposarà a més de preinstal·lació per a recàrrega de vehicle elèctric en garatge i solucions constructives orientades a reforçar el confort tèrmic i acústic.
Amb aquesta promoció, Metrovacesa inicia la seva implantació a la demarcació de Tarragona, ampliant la seva presència al litoral català.