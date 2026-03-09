GASTRONOMIA
Torredembarra celebrarà la Mostra Ranxets el proper 22 de març
Hi participaran set establiments de restauració del municipi, el cuiner Àlex Segú i dues bodegues
La nova edició de la Mostra Ranxets, l'essència de la cuina torrenca, de Torredembarra tindrà lloc el proper 22 de març a la plaça de les Remendadores (Jardins de Cal Bofill). En la jornada hi participaran set establiments de restauració, el cuiner Àlex Segú i dues bodegues. Els assietnts podran degustar nou platets diferents de Ranxets a 5 euros, begudes a part.
Cal Silver oferirà arròs amb bacallà i mandonguilles amb sípia; el cuiner Àlex Segú bull a l’allipebre; El Cau de la Torre croquetes amb tinta calamar; La Ona Livorno fideuejat de calçots i bacallà amb allioli de romesco; Las Palmeras fideuejat amb tinta de sípia i allioli; Òxid Restaurant fideuejat de pop i carxofa; Ristretto Catering fideuejat amb sípia, gambes i musclos; i Xalobar arrossejat amb gamba blanca de Tarragona i allioli.
La bodega Bon vi i la bodega Cal Serafí disposaran de begudes i de vins i caves de qualitat.
A més a més, es farà un taller infantil de cuina sobre wrap de peix amb productes del mar. Es duran a terme tres sessions: 12.30 h, 13 h i 13.30 h (grups de 12-14 infants). Edat recomanada: de 4 a 12 anys. També s’ha previst un itinerant musical amb Stromboli Jazz Band.
La regidora de Turisme i Comerç, Jovita Baltasar, ha explicat que la Mostra de Ranxets «és una oportunitat per valorar la nostra cuina tradicional i, al mateix temps, donar visibilitat al talent i a la qualitat de la restauració local. Amb iniciatives com aquesta reforcem l’atractiu de Torredembarra com a destinació gastronòmica i dinamitzem l’activitat del sector, convidant tant veïns com visitants a descobrir i gaudir dels sabors més autèntics del municipi».