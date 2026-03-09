SOCIETAT
IQOXE substitueix el catalitzador del reactor de la unitat d'òxid d'etilè de la Canonja en una aturada programada
L'actuació també servirà per fer tasques de manteniment amb una inversió de 4 milions d'euros
IQOXE inicia una aturada tècnica programada per substituir el catalitzador del reactor de la unitat d'òxid d'etilè de la planta de la Canonja (Tarragonès), ja que la vida útil d'aquest es troba pròxima al seu final. «Cada any i mig o dos, el catalitzador s'esgota i, per tant, disminueix la seva eficiència, motiu pel qual el substituïm en una operació rutinària, periòdica i programada», ha dit el director general d'IQOXE, José Manuel Segura.
A banda, també es faran treballs de manteniment de les instal·lacions. L'actuació suposa una inversió de 4 milions d'euros i la mobilització de 200 treballadors fins al 20 de març. Un cop acabats, es posaran en marxa de les diferents unitats productives.
Segons la companyia, aquest procés comportarà la generació puntual de sorolls per despressurització i emissions de vapor més intenses del que és habitual fins al restabliment de l'activitat productiva.