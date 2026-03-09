SOCIETAT
Altafulla crea quatre noves colònies felines per millorar la gestió dels gats comunitaris
Els nous espais s’han habilitat en quatre punts de la ciutat i l’Ajuntament destaca el paper clau del voluntariat per garantir-ne el seguiment i el benestar
L’Ajuntament d'Altafulla ha posat en marxa quatre noves colònies felines amb casetes amb l’objectiu de millorar la gestió dels gats comunitaris, ordenar la seva presència a l’espai públic i garantir-ne el benestar. Aquesta iniciativa també busca dignificar els espais on viuen aquests animals i facilitar un control més adequat i ètic de les diferents colònies del municipi.
Les noves colònies s’han habilitat a la plaça Nova, la plaça Boters, el carrer de les Moreres i el carrer Tarongers. Aquestes instal·lacions permeten concentrar i organitzar millor la presència dels gats, alhora que faciliten el seguiment sanitari i la gestió de cada colònia.
El regidor de Protecció Animal, Dani Franquès, ha destacat que «aquestes noves colònies permeten gestionar millor la presència dels gats comunitaris i dignificar els espais on viuen, sempre amb criteris de benestar animal i convivència amb el veïnat». En aquest sentit, també ha subratllat la importància de la implicació ciutadana: «la col·laboració de les persones voluntàries és clau per poder fer un seguiment adequat de les colònies i aplicar una gestió responsable i ètica».
Des de l’Ajuntament també es fa una crida a la ciutadania perquè s’impliqui en la gestió i cura de les colònies felines. Les persones interessades a col·laborar com a voluntàries poden posar-se en contacte amb Mar Riambau al telèfon 977 65 00 08.