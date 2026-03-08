Turisme
Salou supera els 2,4 milions de turistes el 2025 i registra més de 8,6 milions de pernoctacions
La taxa d’ocupació sobre places ofertades s’ha situat en el 70,3%, amb un creixement del 5,08% respecte a l'any 2024
Segons les dades de l’Observatori de Turisme d’Eurecat, Salou ha registrat 2.430.564 arribades de visitants durant el 2025, un 4,78% més que l’any anterior, i 8.640.599 pernoctacions, amb un increment del 4,21%.
La taxa d’ocupació sobre places ofertades s’ha situat en el 70,3%, amb un creixement del 5,08% respecte al 2024, una xifra que evidencia la fortalesa i la competitivitat del model turístic de Salou.
A aquestes dades cal sumar-hi l’activitat dels Habitatges d’Ús Turístic (HUTS), que tenen un pes rellevant en l’oferta del municipi. Tenint en compte aquest segment, el volum global de visitants podria situar-se a prop dels 3 milions anuals.
A més, també millora la percepció del sector empresarial. Tant la valoració de la marxa del negoci com la valoració de l’ocupació han assolit una puntuació de 7,3 sobre 10, per sobre del 7 registrat l’any anterior, fet que confirma la confiança del sector en l’evolució de l’activitat turística.
Les dades també reflecteixen un creixement destacat dels mercats internacionals, especialment dels països anglosaxons. El mercat britànic continua liderant el creixement amb 448.197 arribades, un 33,4% més que el 2024, mentre que el mercat irlandès registra un increment del 32%.
També destaquen els creixements de Portugal (+23,1%) i Bèlgica (+15,9%), fet que confirma la capacitat de Salou per consolidar i diversificar els seus mercats emissors.
El turisme genera més de la meitat de la despesa al municipi
Pel que fa a l’impacte econòmic, les dades de CaixaBank Hotels & Tourism indiquen que el turisme representa el 53% de la despesa total registrat en terminals de punt de venda (TPV) físics a Salou. La despesa és majoritàriament internacional: el 72,5% correspon a visitants estrangers, mentre que el 27,5% és d’origen domèstic.
Els principals països emissors de despesa són el Regne Unit, Irlanda i França, mentre que Portugal emergeix com un mercat amb un creixement rellevant, representant aproximadament el 2% de la despesa total.
Salou, una destinació més internacional que la mitjana de la província
La comparació amb el conjunt de la província de Tarragona posa de manifest el caràcter especialment internacional de Salou. A nivell provincial, la despesa domèstic procedent de Barcelona representa el 47,7%, mentre que a Salou aquest percentatge és del 25,5%.
Pel que fa a la despesa internacional, mentre que a la província predomina el mercat francès (26,5%), a Salou els principals emissors són el Regne Unit (26,4%) i Irlanda (22,1%), fet que reforça el perfil global de la destinació.
Avanç en la desestacionalització i consolidació del model turístic
Les dades de despesa analitzades es basen en transaccions realitzades mitjançant TPV físics situats al municipi, que representen aproximadament el 30% de la despesa turística total, i no inclouen pagaments online ni la despesa de visitants procedents de municipis situats a menys de 25 quilòmetres.