Mobilitat
Una avaria ferroviària altera la circulació de diversos trens de Rodalies a Torredembarra
Uns 150 passatgers han estat traslladats a un altre tren després que un comboi quedés avariat a l’entrada de l’estació
Una incidència ferroviària registrada aquest dissabte a l’entrada de l’estació de Torredembarra ha provocat afectacions en diversos serveis de Rodalies. A causa d’aquest problema tècnic, s’ha activat durant uns minuts la prealerta del pla FERROCAT, el protocol d’emergències ferroviàries de Catalunya.
Segons ha informat Protecció Civil, la incidència ha repercutit en la circulació de les línies R15, R16, R17 i RT1, que connecten el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb Barcelona.
El problema s’ha originat quan un tren ha quedat aturat per una avaria just a l’entrada de l’estació. Per solucionar la situació, s’ha enviat un altre comboi que ha permès traslladar aproximadament 150 passatgers. El transbordament s’ha dut a terme amb normalitat i sense que es produïssin incidents.