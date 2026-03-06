JUDICIAL
Augmenten la pena de presó a l'home que va asfixiar la seva parella en un hotel de Salou
El TSJC ha incrementat la pena en mig any i ha estimat parcialment el recurs d'apel·lació presentat per Fiscalia
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha imposat quinze anys i sis mesos de presó a l'home que va asfixiar la seva parella en un hotel de Salou el 2 de juliol de 2023. El tribunal ha augmentat la pena en mig any i ha estimat parcialment el recurs d'apel·lació presentat per Fiscalia, que demanava fins a 20 anys de presó per un delicte d’assassinat amb els agreujants de parentesc i discriminació de gènere.
La sala del TSJC comparteixen la decisió de la magistrada de l'Audiència de Tarragona sobre el fet que l'acusat va actuar motivat per la ruptura sentimental i consideren que no s'ha d'aplicar l'agreujant per discriminació. També han desestimat el recurs de la defensa i han mantingut la resta de pronunciaments de la resolució.
El ministeri públic va presentar un recurs d'apel·lació perquè considerava que hi havia una infracció de llei per l'aplicació indeguda de l'agreujant de discriminació per raó de gènere a la sentència de l'Audiència de Tarragona, així com per una infracció de l'article 66.1.7 del Codi Penal per la indeguda individualització de la pena. La Sala de TSJC ha desestimat que s'hagi aplicat indegudament l'agreujant de discriminació per gènere amb l'argument que comparteix la decisió de la magistrada presidenta de l'Audiència Provincial.
«L'acusat va actuar motivat per la ruptura sentimental, decidida per la víctima, no s'infereixen marcadores de més antijuridicitat que reclama l'agreujant, siguin manifestació de desigualtat entre homes i dones, i de domini i superioritat», defensen els magistrats del TSJC. Pel que fa a la individualització de la pena, el tribunal estima la demanda del ministeri fiscal. Considera que la concurrència de l'atenuant simple per intoxicació d'alcohol i drogues amb l'atenuat de parentesc «no permet la rebaixa de la pena en un grau».
D'altra banda, els magistrats han desestimat el recurs d'apel·lació de la defensa del condemnat, interposat pel trencament de normes i garanties processals, vulneració dels drets fonamentals a la tutela judicial efectiva, defensa i presumpció d'innocència i denegació de prova, entre altres. Un dels arguments del tribunal per rebutjar-lo és que el veredicte del jurat popular «té un fonament raonable» pel fet que reflecteix «amb claredat quin va ser el procés de convicció sobre la culpabilitat de l'acusat en l'acte de donar mort a la víctima».
A més, la sala assenyala que l'afirmació de la manca de raonament sobre l'exclusió de la tesi defensiva «no té cap fonament». «Els jurats han justificat àmpliament les raons que els han portat a declarar provada la hipòtesi acusatòria, i també, han motivat explícitament perquè han descartat la tesi de la defensa relativa a una mort suïcida», afegeixen.