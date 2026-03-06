POLICIAL
Detinguts per cometre un furt amb el mètode de la sembra en un pàrquing comercial a Reus
Els Mossos els van localitzar perquè van extreure 2.000 euros en un caixer de Roda de Berà
Agents dels Mossos d'Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Torredembarra van detenir ahir a Roda de Berà quatre homes d’edats compreses entre els 29 i els 58 anys, com a presumptes autors d’un delicte de furt a Reus. Així mateix, se’ls atribueix un delicte d’estafa bancària i pertinença a grup criminal. El conductor a més, està investigat per resistència i desobediència als agents de l’autoritat i conducció temerària.
Els fets van succeir el mateix dia pels volts de les 10.00 hores, quan els agents van tenir coneixement d’un furt al pàrquing d’un supermercat de Reus. Diverses persones van sostraure la bossa de mà a les víctimes mentre carregaven la compra al seu vehicle. Les patrulles van iniciar immediatament la recerca del vehicle sospitós pels pàrquings dels diferents establiments comercials del municipi.
Una estona després, la víctima va alertar que havien retirat 2.000 euros en efectiu del seu compte en un caixer de Roda de Berà. Juntament amb altres dotacions, una patrulla de paisà que va rebre l’avís, va localitzar el vehicle amb quatre ocupants. Va intentar aturar-los però van desobeir les seves ordres i es van donar a la fugida a gran velocitat fins que els van poder interceptar al quilòmetre 1 de la carretera TV-2041 en aquest mateix municipi.
Els agents de la comissaria de Torredembarra, van rebre ràpidament el suport d’altres efectius, inclosa la Policia Local de Roda de Berà, qui també va col·laborar en garantir la seguretat del trànsit. El vehicle constava relacionat amb nombrosos furts arreu de Catalunya i mentre que els quatre ocupants, un cop identificats, es va comprovar que acumulaven prop d’una trentena d’antecedents policials.
Durant l’escorcoll van localitzar diversos objectes que coincidien amb els que la víctima va denunciar com a sostrets. A més, es va poder recuperar el telèfon mòbil que tenia a la bossa de mà i que els lladres van llançar per la finestra del vehicle una estona abans.
A banda de recuperar l’aparell, els mossos van trobar-los prop de 2.400 euros en efectiu que es van repartir entre ells. Dins del cotxe, la patrulla també va localitzar dues eines utilitzades com a trencavidres.
Està previst que els arrestats passin en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.
Com actuen
Els autors d’aquest tipus de furts actuen preferentment en zones d’estacionament pròximes a grans supermercats i se serveixen del moment en què les víctimes introdueixen els productes al vehicle després de fer la compra.
Els autors busquen víctimes vulnerables, ja sigui per edat o perquè estan soles, i que surten del cotxe per entrar a comprar o bé que tornen al cotxe quan ja ho han fet. Són habitualment tres per tal de repartir-se les tasques: un distreu la víctima, l’altre furta la bossa de mà (o qualsevol altra cosa de valor) de l’interior del vehicle i el tercer espera dins d’un vehicle en marxa per fugir ràpidament del lloc.
La forma de distracció utilitzada dona nom al furt, sembra. Un dels autors llença a terra, prop de la víctima i del seu cotxe unes monedes, unes claus o qualsevol objecte per fer-la creure li ha caigut. Això provoca que oblidi la seva bossa de mà o els efectes personals dins del seu cotxe, i és en aquest moment que un altre aprofita per emportar-se’ls. A continuació marxen ràpidament del lloc amb un vehicle conduït per una tercera persona.
Evitar furts als aparcaments dels comerços
En el moment d’arribar a l’estacionament o adreçar-se al propi vehicle, cal comprovar si hi ha alguna persona a prop en actitud d’espera. Si algú requereix la seva atenció, controlar les pertinences en tot moment i tancar-se al vehicle. Si finalment ha estat víctimes, intentar anotar o memoritzar la placa de matricula del vehicle quan fuig i trucar ràpidament al 112 per informar dels fets.
Precaució amb les targetes bancàries
Evitar anotar el PIN en algun paper dins la cartera o a la pròpia targeta atès que els lladres en poden fer ús i extraure diners del compte. Per tal de prevenir fraus, és recomanable activar les notificacions en temps real al mòbil i revisar regularment el compte corrent.
En cas de pèrdua o robatori, contactar immediatament amb el banc per anul·lar la targeta i evitar usos fraudulents. Si finalment s'ha de denunciar, fer captures de pantalla i aportar el màxim d’informació dels moviments sospitosos registrats.