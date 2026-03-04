URBANISME
Salou continua la construcció de 1.376 habitatges a Emprius, amb un 75% de protecció oficial
El sector 05 avança amb centenars de pisos en execució i preveu reforçar la zona amb nova mobilitat i un Complex Intermodal de Transports
L’Ajuntament de Salou continua desplegant el desenvolupament urbanístic del sector 05, a la zona dels Emprius, un espai clau per estructurar el creixement del municipi durant els pròxims anys. El planejament vigent contempla la construcció de 1.376 habitatges, dels quals 365 ja estan acabats i 96 més es troben actualment en execució.
Un dels elements centrals d’aquest projecte és el protagonisme de l’habitatge de protecció oficial. En aquesta fase, s’han completat 274 dels 276 HPO previstos, fet que suposa prop del 75% dels pisos ja edificats.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat que «aquest desenvolupament no és només una operació urbanística, sinó una aposta clara per facilitar l’accés a l’habitatge a moltes famílies i joves del municipi». En aquest sentit, ha remarcat que «que tres de cada quatre nous habitatges siguin de protecció pública demostra el nostre compromís amb les persones, el seu benestar i la cohesió social».
Pel que fa a l’habitatge de renda lliure, ja s’han lliurat 97 pisos i n’hi ha 96 més en construcció. El planejament permetrà desenvolupar encara 909 habitatges addicionals d’aquesta tipologia, de manera progressiva i adaptada a les necessitats de la població.
En paral·lel, el consistori treballa en la futura estació d’autobusos, situada al costat de la nova estació ferroviària, que completarà un Complex Intermodal de Transports. Aquesta actuació, juntament amb la reordenació de la mobilitat a l’avinguda 30 d’Octubre, pretén reforçar la connectivitat del municipi.
«Estem construint un Salou més modern, més ben connectat i preparat per al creixement dels propers anys», ha afirmat l’alcalde. El sector dels Emprius es consolida així com un dels principals eixos de transformació urbana, combinant habitatge assequible, expansió residencial i millores en infraestructures i serveis.