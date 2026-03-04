LOTERIES
Pluja de diners a la Canonja amb el ‘Cupó Diari’ de l’ONCE
Francisco José Moya ha estat l'encarregat de portar la sort al municipi des del seu punt de venda situat al carrer Manuel Carrasco i Formiguera
L’ONCE ha repartit 175.000 euros a La Canonja en el sorteig del ‘Cupó Diari’ d’ahir, 3 de març. Francisco José Moya, persona amb discapacitat com tots els venedors i venedores de l’ONCE, és qui ha portat la sort al municipi des del seu punt de venda situat al carrer Manuel Carrasco i Formiguera, 7.
La Canonja pertany a l’agència de l’ONCE a Tarragona que presta serveis personalitzats a 780 afiliats i afiliades i compta amb 191 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.
El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat.