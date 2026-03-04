Diari Més

Dues persones intoxicades a Vila-seca per inhalació de fum

Els fets han passat a les quatre del matí al carrer Sant Bernat Calvó

Dues persones han estat ateses aquesta matinada per inhalació de monòxid de carboni a Vila-seca en un avís per incendi. Els fets han passat a les 04.23 hores i els Bombers de la Generalitat han activat dues dotacions que s'han desplaçat fins al número 13 del carrer de Sant Bernat Calvó.

A l'arribada dels bombers molts dels veïns s'havien autoevacuat. Seguidament, els bombers han procedit a revisar un edifici que tenia garatge, entresol i quatre plantes superiors. Allí han comprovat que no hi havia foc però si fum a la zona del garatge. El cos d'emergències ha procedit a la ventilació de les estances afectades. 

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a dues persones de l'edifici del costat per haver inhalat monòxid de carboni.

