URBANISME
Torredembarra inicia la construcció del nou carril bici entre el passeig Miramar i la Riera de Gaià
El projecte, amb una inversió de 241.000 euros i finançament de la Diputació, inclou una rotonda nova i millores d’enllumenat
L’Ajuntament de Torredembarra va posar en marxa a mitjans de febrer les obres per habilitar un tram de carril compartit per a bicicletes i vianants que enllaçarà el passeig Miramar amb l’antiga carretera de la Riera de Gaià (T-214) fins a tocar del nucli urbà. Aquest vial ja té limitada la circulació a 30 km/h, fet que facilita la integració d’aquesta nova infraestructura de mobilitat sostenible.
Els treballs s’han adjudicat a l’empresa BOSIR per un import de 241.093,23 euros (IVA inclòs) i compten amb una subvenció nominativa de 225.000 euros atorgada per la Diputació de Tarragona.
El projecte preveu aprofitar la calçada existent, instal·lar nou enllumenat públic i renovar els paviments. A més, es construirà una rotonda a l’avinguda de Catalunya amb l’objectiu de facilitar els canvis de sentit i incrementar la seguretat viària en aquest punt. Durant l’execució d’aquesta actuació es produiran talls puntuals als accessos i sortides de l’avinguda des de l’antiga carretera de la Riera.
L’alcalde de Torredembarra i responsable de Via Pública, Vale Pino, destaca que «amb l’inici d’aquestes obres fem un pas més en la transformació de l’espai públic per prioritzar una mobilitat més segura, sostenible i accessible per a tothom. Aquest tram no només millora la connexió amb l’accés nord, sinó que aposta clarament per un model de municipi més amable amb els vianants i les bicicletes».
En paral·lel, s’estan enllestint els treballs d’implantació d’enllumenat públic al tram comprès entre la rotonda amb Altafulla i el carrer Onze de Setembre, amb la finalitat de millorar la visibilitat i la seguretat en un vial amb alta intensitat de trànsit que ja disposa d’un espai per a vianants i ciclistes, però que fins ara no tenia una il·luminació adequada.
Aquest àmbit és proper al futur carril compartit, de manera que la nova infraestructura i la millora de l’enllumenat reforçaran la mobilitat sostenible i la seguretat dels desplaçaments en aquesta zona del municipi.