URBANISME
Torredembarra millora la il·luminació de l’aparcament dissuasiu de Lluís Companys
S'instal·len 19 punts de llum i es repara el paviment per reforçar la seguretat i el confort dels usuaris
L’Ajuntament de Torredembarra ha completat diverses actuacions de millora a l’aparcament dissuasiu de l’avinguda de Lluís Companys amb l’objectiu de reforçar la seguretat i optimitzar les condicions d’ús d’aquest espai estratègic del municipi. Els treballs han permès renovar el paviment en mal estat i dotar l’equipament d’un nou sistema d’enllumenat.
Les actuacions, impulsades per la Regidoria de Serveis i Via Pública, han inclòs l’asfaltatge de sots, amb una inversió de 7.000 euros, així com la instal·lació de 19 punts de llum nous, amb un cost de 33.000 euros.
L’aparcament, situat a l’avinguda de Lluís Companys, 50, disposa de 348 places i es troba en un punt clau per facilitar l’estacionament als accessos del nucli urbà i afavorir la mobilitat al municipi.
A més, el consistori té previst actuar pròximament a l’aparcament del passeig de la Sort, en el marc d’un pla de millora progressiva dels espais d’estacionament de Torredembarra.