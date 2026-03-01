Cultura
Neix el grup de percussió Salou Destroy Silence, apadrinat pels Atabaladors i la BattuXanga
Prop de 160 percussionistes han omplert els carrers en una cercavila vibrant que ha tenyit l’espai urbà de ritme, energia i complicitat ciutadana
Aquest diumenge el centre de Salou s’ha convertit en una autèntica caixa de ressonància amb la presentació pública de l’Associació Salou Destroy Silence, una nova formació de percussió que ha irromput amb força i sense demanar permís: a cop de timbal. Aquesta entitat neix en un moment clau per al municipi, quan Salou encara ostenta la capitalitat de la Cultura Catalana i esdevé un punt de trobada per a la vida cultural i associativa del territori.
Prop de 160 percussionistes han omplert els carrers en una cercavila vibrant que ha tenyit l’espai urbà de ritme, energia i complicitat ciutadana. Balcons oberts, mòbils enlaire, veïns seguint la desfilada: la ciutat sencera s’ha sumat a un espectacle que ha convertit els carrers en un escenari compartit. La Plaça de la Pau, punt neuràlgic de la trobada, ha esdevingut l’epicentre d’un batec col·lectiu.
Una explosió rítmica amb accent local
L’exhibició del grup amfitrió ha estat tota una declaració d’intencions: percussió potent, coordinació precisa i una clara voluntat d’arrelar al municipi. Salou Destroy Silence no neix només per fer soroll; neix amb la voluntat de construir identitat sonora.
La jornada ha comptat amb la participació de diverses colles convidades que han aportat matisos i textures pròpies: BattuXanga (Alcañiz), Atabaladors de Salou, Boctukada (Tortosa), TokoXtu Amposta, Cerbatuka i MiniTuka (Cervelló), Geganst de Salou, Tymbals i Percussió de València.
Especialment simbòlica ha estat la presència dels Gegants Manotes de Salou, reforçant el pont entre la Cultura Popular Tradicional i les noves expressions rítmiques. Tradició i modernitat, caminant al mateix compàs.
La cultura com a batec compartit
L’acte institucional ha comptat amb la presència de l’alcalde de Salou, Pere Granados, de la regidora de Cultura, Julia Gómez, i del regidor de Cultura Tradicional i Popular, Marçal Curto, entre altres representants municipals, que han volgut acompanyar l’entitat en aquest moment històric.
Segons la presidenta de l’associació, Laura Mullerat, el projecte és fruit de mesos de treball, perseverança i una convicció clara: la música com a eina de cohesió i participació. Per la seva banda, l’alcalde ha subratllat que la creació de Salou Destroy Silence simbolitza molt més que el naixement d’un grup musical.
«Avui no només presentem un grup de música; celebrem un projecte que farà vibrar els nostres carrers, les nostres festes i, sobretot, els nostres cors», ha afirmat. Ha defensat la percussió com una expressió capaç d’unir generacions i cultures sota un mateix ritme, i ha reiterat el suport municipal a les iniciatives que reforcen la cohesió social.
També ha posat en valor la capacitat del teixit associatiu per dinamitzar la vida cultural del municipi, destacant la importància d’incorporar noves expressions artístiques al patrimoni festiu de Salou, en diàleg amb les tradicions ja consolidades.
Un dels moments més intensos ha estat l’apadrinament oficial: una interpretació conjunta entre les colles padrines i Salou Destroy Silence que ha culminat en una actuació col·lectiva amb tots els grups participants. Desenes de timbals sonant a l’uníson. Una imatge poderosa que condensava l’essència del projecte: comunitat, força compartida, tradició i futur.
La jornada s’ha tancat en un ambient festiu i familiar, amb intercanvi de records entre colles i un dinar de germanor que ha allargat la celebració més enllà dels escenaris improvisats.